調研機構主權財富基金研究所（SWFI）統計，全球133檔主權財富基金資金總規模至今年8月已突破9.1兆美元，主要是史上兩次大規模貨幣寬鬆潮，造成主權基金資金倍數成長。

以地區來看，亞洲24支基金資金占整體四成以上（41.7％）、中東地區占三成（32.8％），在全球前十大主權基金中，共計占了九名，資金成長最為明顯。

在該機構定義下，台灣的股市安定基金也是全球主權基金的一支，目前資金規模15.66億美元。

SWFI統計並研究主權財富基金近15年，該單位總裁Michael Maduell表示，主權財富基金多是鎖定具長期投資潛力的法人機構或公司企業，因此研究上可拉長到每十年為期來回顧、計算。

他也指出，2000～2021年的兩個十年期間，發生了兩次全球央行大推量化寬鬆政策，市場資金蓬勃並帶給各國政府主導的主權財富基金金額激烈擴充。目前排名第一、二名分別是挪威主權財富基金GPFG總資產達1兆3,641億美元，以及資產規模1兆2,223億美元的中國投資公司。

該機構表示，亞洲主權財富基金投資管理明顯較其它市場積極，其中又以大陸、香港、新加坡為最，大陸的中國投資公司和全國社會保障基金，經常代表官方在海外進行策略投資或大陸境內的社會政策落實；新加坡則有GIC、淡馬錫，資金規模排名全球第六、第七。

SWFI指出，主權財富基金除了資金來源由該國執政者自行決定，基金的投資行動也需配合政策，像是台灣的國安基金就肩負台股大盤的波動風險調控，新加坡GIC在新冠疫情期間增加了飛行租賃公司的股權。

SWFI追蹤統計，1990年全球主權財富基金總規模約2,000億美元，初期成長相當緩慢，2002年首度跨過1兆美元關卡，2006年達到2兆美元，之後遇上2008年底的全球金融海嘯，整體主權財富基金先面臨大幅虧損，之後受到政府注資、大量買進價格被低估的資產部位，2009年之後資產規模就以「飛」的速度增加，兩、三年就翻一番，2021年8月底已達到9兆1,432餘億美元。

(時報資訊)