2020年以來疫情肆虐全球，2021年隨疫苗開打，美國經濟復甦加上通膨升溫，使得前一年的弱勢美元反彈大漲，主要貨幣全趴跌，但新台幣就是強，今年以來至9月11日收盤27.71元兌1美元，累計升值達7.98角或2.88％，比國際美元指數累計大漲2.72％還要多，穩居最強亞幣地位，甚至可說就是「地表最強貨幣」。

匯銀主管表示，變種病毒肆虐下，引發經濟成長動能可能受影響的疑慮，美股近來回檔整理，台股也波動加大，但10日股匯市意外驚喜，一早大陸國家主席習近平與美國總統拜登通電話熱線開講，激勵股匯市齊歡騰，台股開高走高大漲170點，外資轉匯入並擴大買超，激勵新台幣重返升勢，一舉升破27.7元，結束連三個交易日貶勢。

若中美間進一步協議，進入新階段貿易談判並達成具體成果，全球及台灣股匯市慶祝行情發酵可期。

匯銀主管認為，聯準會（Fed）主席鮑爾在8月底的全球央行總裁年會釋出不急於討論升息的偏鴿派，且美國經濟數據表現好、企業財報亮眼，9月23日利率決策會議即使提出縮減購債計畫及時程，也符合市場預期，反應將相對淡化，國際上關注重點，將轉為聚焦中美後續對談的進展。

今年來至9月11日止，新台幣大漲2.88％，英鎊升值1.6％、人民幣上揚1.54％、加拿大幣走高1.06％，其餘貨幣全部重挫，泰銖、韓元、日圓均狂洩逾5％，歐元及澳幣各重挫3.7％及4％，星幣和馬來幣分別貶值1.34％及2.78％。

(時報資訊)