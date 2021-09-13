美國財政部10月將發布下半年匯率報告，相關人士透露，4月以來中央銀行回歸市場供需機制，沒有進場調節，因此推測台灣符合匯率操縱國的標準，應該可自三項全中減為僅符合兩項，自加強觀察名單移回觀察名單，但無法自觀察名單除名。

全球今年疫情延續，尤其最近的變種病毒肆虐，多國再度拉高警報，台灣也不例外，不論內外資在台股的態度都轉趨為保守，連動今年來強勢的新台幣，轉為區間整理格局。

央行外匯局局長蔡烱民9月初強調，今年以來至8月底止，匯市供需大致上均維持平衡，央行沒有進場調節的需要。

匯銀主管表示，央行去年下半年因應「短期間資金大量且集中進出」，基於職責進場買匯，以維護匯市秩序及金融市場穩定，全年買匯高達391億美元，也阻升新台幣。使得今年4月美國財政部發布半年一次的匯率報告中，因三項匯率操縱國指標全中，列入「加強觀察名單」。

美國財政部每年大約4月及10月發布半年期全球貿易夥伴匯率報告，根據三項指標判定是否透過操縱匯率來達到提高貿易競爭力，原則上三項全部符合即會列入匯率操縱國。

三項標準即經常帳順差占全國生產毛額（GDP）逾2％、對美貿易順差達到200億美元以上、全年單邊干預匯率超過GDP的2％。

台灣長期以來第一項都超標，且難以反轉，匯銀主管指出，第二項則是因中美貿易戰開啟後，造成全球供應鏈重組，大量轉單台灣效應，馬上跟著超標；至於第三項因為去年央行大量買進匯後也超標。

央行年初提出三大理由與美方積極溝通，因此僅被暫列入「加強觀察名單」，市場稱為「留校察看」。10月美國若如期發布報告，第三項應可順利解除，回到原來的一般觀察名單。

匯銀主管分析，台灣出口成長率屢創新高，帶動經常帳順差續增，去年第三季狂飆至286.5億美元的單季新高紀錄，今年第一季略減為259.6億美元，但仍是同季新高，第二季280.4億美元，為史上單季次高及同季新高。基本上因全球電子科技產品及晶片需求大增，經常帳順差預料續居高，加上台美貿易日趨緊密，對美貿易順差要降回200億美元以下有難度。

(時報資訊)