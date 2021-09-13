籌畫多年，豪門國際開發董事長簡廷在率領11位台商在7月底成立環球國際文創產業公司，為發展台灣國際觀光業共同打拚，接下來希望號召全球各地更多台商加入，並期盼得到政府支持，在這片土地上打造擁有台灣特色的「世界異國文化築夢園」。

近期為了世界異國文化築夢園不斷在產官界奔走的簡廷在，翻開厚厚一本園區計畫書說：「台灣是在4、5億年前經歐亞板塊撞擊後從海面下隆起，並出現了一顆『生命之樹』，上面長滿了紅珊瑚…人的生命有限，樹的生命可以很長，所以園區將以高69米的『生命之樹』為中心。」

在簡廷在的計畫中，園區將設有分別以文化、科技、宇宙星際等主題交織的展演館、遊戲館，還有主題親子酒店，同時會設立學校，提供幼童、青年求學，進行文化、科技、創意發想。此外還將為青年創業者打造青創基地，為勞動者打造商業基地，為年長者打造康養院，是集娛樂、養育、教育、產業、康養於一體的築夢園。且園區將打造的非常奇幻唯美，以後幼、青、中、老各個世代，將跟國際觀光客一起聚在這裡，都會感到幸福和開心。而全球一看到「生命之樹」，就知道這裡是台灣，就像過去他們看到101大樓一樣。

這樣一個龐大的計畫，是一個暫定約100公頃的造鎮計畫，初期投入就必須耗資新台幣（下同）30億元，整體完成則需要上百億元，所以簡廷在一直在爭取政府的支持，同時在亞洲台商總會、世界台商總會號召有志一同的夥伴加入，也希望藉由各國台商在當地的資源，在未來築夢園完成之後，能協助招引當地旅客來台觀光。

簡廷在透露，他在亞洲台商總會等發起此一提案後，約有20位台商連署，並已經提交給政府。他說，這些台商在外打拚十餘年，都希望趁心有餘力時為家鄉貢獻一份心力，殷切期盼能獲得政府支持。

(時報資訊)