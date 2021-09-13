為積極響應政府鮭魚返鄉政策，簡廷在多年前就開始研究回台投資，他認為台灣不應該陷在過去亞洲四小龍蓋工廠撐經濟的迷思中，應該將文創與台灣的強項－科技結合，融入打造國際觀光業。他說，這是把「水桶經濟」打通成「水管經濟」，才能從全世界引入人流、技流、金流，創造出台灣的高端服務業環境，並給下一代謀生的「釣竿」。

當前全球深陷疫情泥沼，國際觀光產業停滯，但簡廷在認為，在疫情趨緩後，肯定會出現報復性旅遊潮，甚至迎來台灣觀光產業黃金年代，現在就必須開始準備，只是這不能光靠企業努力，政府也必須重視。

簡廷在說，他先前與政府開會時問：「台灣的亮點是什麼？」官員回答，「是台積電，是科技產業」，但他認為這跟其提倡發展無煙囪產業並不衝突，台灣可以「雙條腿」走路，一方面繼續強化科技業，另一方面發展國際旅遊觀光，多元發展，「今天我們只沉醉在科技業，那萬一台積電被取代了，台灣不是就垮了？」台灣應該盡早發展國際觀光業。

簡廷在形容，台灣過去的工廠製造業是水桶經濟，有做就有錢，沒做就沒錢，但如果打通成為水管經濟，「我們只要把『大水庫』做起來，就可以從世界引入人流、技流、金流」。

簡廷在認為，英、德、法等國的老祖宗非常有智慧，在幾百年前文藝復興期間，不是把錢放在口袋或銀行，而是打造文化藝術產業，才能有現在滿街都是地方經典建築，這就是這些國家過去製造的「大水庫」，讓很多人一想到出國，就是想去歐洲這些美麗的城市，而這也是這些老祖宗留給他們下一代謀生的釣竿。

簡廷在說，雖然台灣目前有劍湖山、六福村、花蓮海洋公園等，但這些遊樂園的定位是把「2,300萬人的口袋」做為經濟目標，鎖定的是內需市場，「只是拿左邊口袋的錢放進右邊口袋，而不是想把全世界人的錢放進自己口袋，定位定天下，定小了，要怎麼賺外國人的錢？」

簡廷在認為，當前疫情加上國際局勢快速變化，台商都在關注回台投資機會，政府應該將台商集合起來舉辦洽接會，讓台商展現自身優勢，對接後結合，形成新品種，進一步組成國家隊。

已投入文化藝術產業40餘年的簡廷在呼籲政府，應將台灣強項「科技」，與文化藝術一起融入觀光產業中。

(時報資訊)