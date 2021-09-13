在過去40年在全球打造夢想遊樂園後，豪門國際開發董事長簡廷深感為台灣下一代創造永恆文化是當代的責任，希望效仿迪士尼創辦人華特迪士尼（Walt Disney）創造夢想經濟，散播快樂給大眾，並結合實體，如同奇美創辦人許文龍建造奇美博物館，打造屬於台灣的夢想主題樂園。

簡廷在號召台商打造「生命之樹，世界異國文化築夢園」此一專屬台灣的IP，還有一個目標：創造台灣當代文化。他說，「文化產業是根，是永恆的，過去老祖先可以創造文化留給我們，那我們要不要創造文化給下一代？」

簡廷在舉華特迪士尼的例子，即一開始不是做產品經濟，而是夢想經濟，「你從迪士尼走出來後，覺得自己得到什麼？華特迪士尼賣了什麼東西給你？答案是是Happy，這可以是無限的，足以說明夢想經濟的重要。」

簡廷在又舉例，許文龍雖然沒有台塑創辦人王永慶這麼有錢，但他留下的奇美博物館，可能過了兩、三百年，大家都還記得這是許文龍留下來的文化產業。

許文龍的遠見讓簡廷在很有感觸，如果成功的台商回台灣都能效法許文龍，打造台灣獨有的文化產業，台灣整體就可以慢慢形成擁有自己特色的文化，可以到處都很漂亮，外國觀光客就會更喜歡到台灣來。

簡廷在表示，趁這次疫情讓長年的忙碌生活慢下來，他才靜下心匯集過去40年經驗寫了自傳：「與迪士尼同行：簡廷在的三意與十力」。他提到十力中的一力：格局力，強調格局很重要，不應該只是看眼前，而是看未來，深切希望能為福爾摩沙的未來，創造出一片五彩繽紛又快樂的生活天地。

(時報資訊)