全球海運價格受疫情影響暴漲，衝擊全球供應鏈，對此，中、美、歐三方海事監管機構日前開會，分享各方資訊，商討如何穩定全球的貨櫃航運價格。會議聚焦三大議題，包括海運的供需現況和面臨問題、監管方應採取何種行動，以及讓海運重返正軌的措施。

中國出口集裝箱（貨櫃）運價綜合指數（CCFI）10日報3,157.6，較上周上漲1.9％，續創歷史新高，其中上海出口集裝箱運價指數為4568.16，較上周上漲65.51點，同樣創新高。

面對貨櫃運價持續飆漲，中國交通運輸部、美國聯邦海事委員會（FMC）和歐盟本月7日透過視訊召開兩年一次的「全球航運監管峰會」，討論因應方式。

根據FMC在會後的公告，三方在會議上討論3個海事監管機構與市場關注的問題，一是分析新冠疫情爆發後，國際海運相關需求與供給分析，及當前海運行業面臨的困難和受影響的原因。二是對前述事件，相關司法管轄區和管理當局採取的應對行動及其結果。三是未來可能採取何種措施可以使海運行業重回正軌。

美國聯邦海事委員會主席Daniel B. Maffei表示，海運、貨櫃的異常高昂的價格，引起了全球監管機構、立法者和公眾的廣泛關注。本次峰會為各國的海運貨櫃監管機構提供了一個平台，分享各自監管和執行機制在市場上觀察到的資訊，以應對貨櫃承運人在價格方面調整。

海運巨頭達飛上周在會後火速凍漲，業界認為，此舉可視為對美、中、歐三大貿易航運國監管單位、托運客戶釋出善意。

值得注意的是，美國聯邦海事委員會（FMC）9日宣布，新成立「全國船運顧問委員會」（NSAC），成員有沃爾瑪等24家進出口企業。

(時報資訊)