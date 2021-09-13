全球第三大貨櫃船公司達飛率先宣布運價凍漲至明年2月1日，市場傳出第五大航商赫伯羅特認為即期運費見頂，也不會追求進一步上漲，引起全球關注，也牽動國內千億資金緊盯後市發展，航海王掀起多空論戰！看多者認為，此舉意味第三季旺季高運價可延續，第四季不僅淡季不淡，還可能出現最強第四季，船公司賺一年可抵過去10年獲利總和。

也有看空者認為，大漲一年多的高運價已見頂看到天花板了，明年航運再好頂多維持、或微幅下修，端視全球塞港、供需不平衡情況何時緩解，航商進入高運價保衛戰。

另有不少貨代業者解讀，凍漲之下可能還有伏筆，因為實質高運價是在基本運價之外，考量船公司裝載率和客戶訂艙時間，再加上為了搶艙、搶櫃，願意額外支付的各式附加費。對照自去年7月運價起漲，上海SCFI出口貨櫃運價綜合指數至今已暴增333％，其中美東線上漲239％、歐洲線上漲726％，各式附加費總和也來到大約5,000～8,000美元之多。

據波羅的海貨櫃運價指數9月10日最新行情，總體運價指數周漲6％、至11,109點，其中美西線上漲8％、至20,586美元，美東線上漲8％、至22,173美元，歐洲線上漲3％、至14,221美元。

貨代業者稱，按往年慣例，歐美年終聖誕節等採購補貨旺季在第三季達到高峰，進入第四季直到隔年華人農曆新年，大陸放假停產，貨量逐漸下滑，歐美線常有抽船情形。但今年受疫情、塞港影響，累積下來的新舊貨量可觀，有機會持續疏運到第四季，明年農曆除夕是在1月31日，不難理解達飛凍漲時效設在2月1日截止。

也有一說是，目前多家大型船公司到10月底、11月初的艙位都已訂光，再談漲價也沒有太多空間。

航運專家指出，今年是貨櫃航運史上最好一年，船公司內部應做過研究，認為明年航運再好頂多維持，或可能微幅下修，達飛凍漲是回應對市場的看法。

(時報資訊)