外資9月來大買台股718億元，帶動加權指數及櫃買指數上周重新站上季線，投資專家看好台積電業績回升有利9月16日除息行情，台股指數區間震盪將上攻17,600點上反壓及前高17,643點，選股可留意晶圓代工、蘋果供應鏈、金融及貨櫃航運等題材類股。

護國神山台積電8月營收繳出亮眼成績單，時逢9月16日除息2.75元，外資9月大買該股6.49萬張，持股比率74.9％，持股比重創下今年新高，再度重回外資加碼重要標的。

康和證券投資總監廖繼弘分析指出，大盤18,034高點拉回後，兩次反彈高點為8月5日17,643點、9月6日17,633點，而7月9日低點在17,597點，顯示17,600點上壓力大，且17,600點以上的周量都在2.5兆至3兆間，但大盤反彈近2周的的周量只有1.8兆和1.559兆，20日均量從5,700億一路萎縮至3,500億以下，後市日成交量要放大至4,000億以上，20日均量能和月線同步回升助漲，9周KD值向上開口放大，才有續漲力道及挑戰萬八，短期指數看月線和17,643點間震盪。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台積電擺脫7月業績低檔，8月營收月增拉高到10.3％，有利16日除息2.75元在一兩天內填息，加以蘋果新機發表，指數有機會在15日台指期結算拉高上看17,700點，之後壓回，下檔17,000點有強勁支撐，選股傳產股優於電子股，看好金融、營建、食品、鋼鐵及貨櫃航運，電子首選蘋果供應鏈、晶圓代工三雄。

陳奕光指出，台股基本面佳，160家上市櫃8月營收創新高，以外銷出口接單推估，至少50家9月營收將再創高，第三季整體獲利8,500-9,000億元，前三季累計獲利挑戰2.9兆元，超越去年全年2.4兆元獲利，有利明年高配息中長線題材。

(時報資訊)

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