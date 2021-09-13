蘋果秋季新品發表會登場，科技產業下半年最熱議題千呼萬喚始出來，送暖台股供應鏈。海通國際證券估計，iPhone 13系列新機雖不易有太大激情，但下半年能溫和成長，並為2022年下半年預作暖身，摩根士丹利證券看好蘋果股價重新評價（re-rating）空間，目標價168美元。

蘋果新品發表會將在美西時間14日上午10時（台北時間15日凌晨1時）登場，市場預計蘋果將發表四款新iPhone，新款的iPad、MacBook、AirPods 3與Apple Watch Series 7等也有可能現身，市場引頸企盼各式蘋果消費性電子新品齊聚一堂盛況。

回顧台股波段表現，航運、鋼鐵、半導體等族群輪流拉出亮眼行情，除半導體龍頭台積電身兼重要蘋果供應商，過往在新iPhone發表前多有好氣色的蘋概股，這次顯得相當沉寂，像是前股王大立光股價屢屢破底，最大組裝廠鴻海股價也在本波整理區間的中下緣。基於蘋果發表會前行情大致落空，法人緊盯，發表會後能否重新激起市場對蘋果供應鏈的興趣，牽動新一輪資金動向。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，過去一年以來，因為蘋果在大陸智慧機市場市占強勢提升，美國消費者的購買力又受惠刺激政策而有所增長，iPhone 12的銷售狀況相當耀眼，且在美國舊換新方案加持下，接下來需求仍將不弱。

相對地，iPhone 13系列儘管下半年可望拉貨8,800萬支，比iPhone 12系列於2020年下半年拉貨數量年增8％，但蒲得宇認為，因iPhone 13系列規格升級應不大，且不能忽略美國總體經濟環境挑戰重重，若將時間拉長為未來四季作為計算基準，則iPhone 13系列總出貨量比起前代iPhone，可能出現年減、至多持平。好消息是，2022年下半年的iPhone 14系列產品線將會更強，規格也會明顯提升，屆時出貨量將能輕易端出亮眼成長。

就整體iPhone出貨量來看，富邦投顧推算，2020年出貨2.03億支，確立重回成長軌道，2021年全體iPhone出貨量將是2.29億支，年增13％。

對應至台股蘋果供應鏈，法人除提出宜先觀察發表會後的市場反應，作為投資蘋概股依據會較為安穩外，研究範圍內點出較看好的供應鏈個股包括：台積電、和碩、緯創、大立光、玉晶光、欣興、華通、穩懋、台郡、美律等。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意