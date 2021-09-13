實價登錄2.0新制上路滿二個月，預售屋買主轉手換約不需申報及揭露，被專家視為漏洞缺失。對此，內政部政次花敬群表示，後續買方轉手換約未納管，係為避免資訊混亂且增加稽徵成本。內政部也說，若將轉手契約差價納入申報揭露，反將墊高異常交易行情，讓實價登錄淪為投機哄抬價格的工具。

實價登錄2.0新制7月上路，專家發現，「換約不需更正資料」、「預售屋合約解約，原登錄價格不用撤銷」二項，未要求申報方主動申請變更，恐淪為墊高建案房價的工具，會推民眾「入坑」。

花敬群指出，有些業者鑽實價登錄新制漏洞，先進行「假交易」 墊高價格，過二個月再取消交易，藉此定錨房市價格。他說，未來會觀察實務上是否普遍有此現象，花敬群強調，會收集異常交易資訊，新制上路一段時間就會檢討是否有補強漏洞必要，以免新制淪為炒作不當交易之路徑。

內政部12日表示，預售屋轉手換約不須申報及揭露，此並非漏洞，主因交易價格由建商與買方約定，買方簽約後如轉讓換約予第三人，因第三人與建商交易價格等條件並未改變，且考量買方與第三人交易價格中，除房價外包含轉讓契約之差價，如納入申報及揭露，反而墊高異常交易行情，使實價登錄資訊淪為投機哄抬價格工具，因此規定不予申報登錄及揭露。

花敬群也說，新制上路前曾針對買方轉手換約討論，一方面站在信任尊重市場前提，以建商、仲介、代銷業申報第一手資訊為主；另一方面考量買方後續轉手換約若全面納管，會和代銷業進行中的預售屋交易出現競合關係，且不同管道資訊若揭露反而造成制度上的混亂，不但無法稽查轉手交易真正價格，且徒增稽徵成本。因此換約個案暫不納管。

為防杜預售屋買方藉換約轉讓獲取差價，內政部表示，今年7月1日施行的房地合一稅新制規定中，已將預售屋交易納入新制課稅標的，對2年內短期交易案件，將可課徵45％最高稅額。內政部會配合財政部加強嚴查，防杜市場短期投機炒作。

另針對預售屋交易解約退戶，內政部表示，新制規定業者就解除契約後再次出售案件，應於再次申報成交資訊時，一併註明解約情形及對外揭露，如此可瞭解業者有無利用退戶作價等不當手法操弄交易價格。

(時報資訊)