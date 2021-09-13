豐沛資金湧入土地市場淘金，全台地價漲勢強勁，根據內政部編訂的地價指數，全台地價指數與2018年3月相較，三年間地價上漲3.13％，22縣市全面上漲，以台南市5.97％漲幅最高；全台有四個行政區漲幅逾一成，台南占了三個，分別為善化15.25％、永康14.04％、新市10.4％，另台中市北屯區以11.32％，居全台第三。

觀察近三年地價漲幅高地區，普遍為傳統二線蛋白區、新興工業區或重劃區，近年資金湧進房價低基期、具產業園區開發或交通建設成形地段，房價具創造性、可塑性前景，讓開發商、企業自用以投資置產等買盤搶進，帶動地價上揚。

地價指數顯示，全台24個行政區，三年間平均地價上漲超過5％。直轄市部分，台北市以南港6.85％最高、松山6.25％次之；新北市三峽6.76％最高、樹林6.13％次之。

高雄三民、前鎮二區亦逾5％，六都房價基期最低的台南在南科題材發酵下，除了善化、永康、新市逾一成外，安定及東區也逾5％，漲勢全台最強。

不僅資源充沛、商業成熟、人口聚集的直轄市都會區地價大漲，非直轄市地價漲勢也相當強勁。屏東縣琉球鄉漲幅8.08％，居非直轄市行政區之冠，雲林麥寮7.68％、澍湖白沙7.63％、台東成功7.08％分居二至四名，雲林斗南，屏東潮洲、長治、里港，台東池上等鄉鎮三年漲幅都超過6％，彰化員林、台東東河、基隆信義等地也逾5％。

(時報資訊)