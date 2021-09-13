通膨隱憂加劇，房產保值效應看好，充沛資金湧入土地市場，建商信心爆棚，高價標地、購地，全台土地市場發燒！據統計，全台七大都會區有近40個行政區，在過去一年土地交易成交單價刷新當地歷史新高；業者認為，地價、營建成本居高不下，房價欲跌不易。

去年下半年以來，全台北、中、南各地，無論蛋黃區、蛋白區甚至蛋殼區，都有土地交易飆出當地史上新高單價，台北市寶路集團113億元所購入北投振興段的都更案土地，每坪460萬元；興富發以85億買下新莊副都心土地，其中多筆土地單價達每坪288萬元；全聯實業每坪20.2萬買下金山土地；喬喬文創建設每坪93.8萬買下泰山土地，都創下當地新高。

亞昕國際、昇貿建設分別以每坪195萬、180萬，購入桃園青埔高鐵特區的土地，創下中壢、大園區最高單價；富宇建設每坪166萬元買下新竹光武段土地，創新竹市最高價。此外，平價區的桃園平鎮、楊梅、觀音，新竹湖口也都有創下當地新高的40多萬單價交易。

台中市土地更是全面發燒，過去一年有12個行政區土地交易單價創高，興富發每坪350萬買下西屯區惠國段土地、豐邑每坪174.9萬買下北屯東新段土地、達麗每坪96.4萬買下烏日新高鐵段土地等；此外，精銳建設取得龍井土地、僑龍機械取得沙鹿土地站上5字頭；麗寶取得的梧棲土地、親家建設取得的大肚土地站上4字頭；富宇買下的東勢土地、良昱建設取得的梧棲土地站上3字頭，均創下當地新高單價。

台灣房屋趨勢中心經理陳定中表示，大環境維持「利率低、游資豐、需求旺」條件，大台北蛋黃區土地稀有，一旦土地釋出，便吸引各大小建商競逐，而全台各地不少新興重劃區、二線蛋白區的公共建設已臻完善、題材豐富，吸引人口移居，近一年來創下各區地價新高者多位於重劃區，高價購地的買主絕大多數均為資金實力雄厚的大型建商。

(時報資訊)