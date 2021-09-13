萬眾矚目的鋼鐵人行情重新啟動，領頭羊中鋼8月合併營收417.13億元，創單月次高，本土投顧大行瞄準鋼市多頭循環延長至2022年上半年、獲利高檔將成常態的利多，將目標價升至54元，摩根士丹利、滙豐證券同看好中鋼獲利上檔潛力，給予正向投資評等。

因應淡季步入尾聲，進入「金九銀十」傳統旺季，中鋼調漲9月內銷盤價1.2％，法人看好，可望推動第三季每股純益季增24％、至1.26元。展望第四季，基於需求旺季來臨、供給持續限縮、原料成本仍處高檔下（儘管季初以來鐵礦砂下跌33％，但煉焦煤大漲39％），研判10月盤價與第四季的季盤價，均有調漲空間。

值得注意的是，觀察中鋼歷史月營業利益之多空循環，將營業利益年增／年轉盈定義為多頭，營業利益年減／年轉虧定義為空頭，發現三個規律：一、多空循環時間短則約一年，長則約二年；二、每次循環，多空時間大致相當；三、股價表現與月自結獲利幾乎同步。

舉例來說，2018年11月至2020年9月為前次空頭，為時23個月，主因中美貿易戰後發生疫情，延長空頭期間。而多頭自2020年10月至今，只經過十個月，反映鋼市供需吃緊情況持續，帶動鋼價上漲等利多因素。若按前述規律，合理推估鋼市多頭循環可至2022年上半年。

考慮到鋼鐵業迎來供給限縮、需求暢旺、庫存低檔環境，投顧研究機構直指，鋼鐵產業供需將有機會複製水泥產業過往二至三年的模式，高獲利表現成新常態。整體而言，研究機構估計，中鋼2021年每股純益是4.31元，較2020年成長約79倍，2022年每股純益4.62元、2023年也仍在4元以上。

基於中鋼今、明年獲利維持高峰水準，以70％配息率推算，可望配出每股3元以上現金股利，等同每年近8％現金殖利率，將成長線配息標的。

摩根士丹利證券指出，中鋼第二季淨利超越市場預期，接下來憑藉漲價優勢，將可抵銷成本提高的壓力；滙豐證券則強調，市場對中鋼毛利率恐壓縮的擔憂已經過度，看好在政策有利趨勢中，搭配供需基本面進步，鋼鐵產業正進入新一輪上行循環。摩根士丹利、滙豐證券分別賦予中鋼50與46元股價預期。

(時報資訊)

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