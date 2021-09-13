中鋼預計15日開出10月和第四季內銷盤價，惟開盤前夕，大陸寶鋼10月盤價全面開平盤，但市場預期，中鋼恐傾向開平高盤，有些產品可能每公噸小漲300～500元，以提振市場信心和動能。中鋼董事長翁朝棟認為，需求仍在，一旦疫情緩和，很可能出現需求大爆發，第四季盤價「沒有跌價空間」。

翁朝棟表示，寶鋼盤價只是參考，中鋼這次盤價將會通盤考量，包括國際市場的趨勢與下游客戶競爭力，再做穩健開盤。

他指出，寶鋼盤價持平可能與大陸疫情有關，實際上大陸環保限產、鄭州洪災重建等需求仍然存在，可能遞延到11～12月才會釋出，因此盤價持平，仍有撐盤意味。何況第四季為需求旺季，一旦疫情緩和下來，很可能出現需求大爆發，因此第四季盤價「沒有跌價空間」。

翁朝棟分析，寶鋼仍以平盤為主要基調開出，符合大宗商品保供穩價政策，也符合國際鋼市行情，近期儘管鐵礦價格下跌，但大陸鋼材流通行情仍維持平穩，相較於一個月前並沒有大幅的變動，整體鋼市供需、價格位於相當健康的狀態。

且大陸分別於5月、8月取消鋼材出口退稅，一定程度的抑制出口，可引導外銷轉至內銷；接著下半年嚴格要求各地政府壓減粗鋼產量，鋼廠對鐵礦需求減少，抑制鐵礦炒作、價格虛漲。雖然國際煤價上漲，大陸國家發改委已同意部分煤礦復產以確保供應量，且自印尼、俄羅斯的進口數量也維持高位，預期冶金煤供需將可改善，不致造成鋼鐵生產成本的壓力。

另中鋼協資料顯示，8月下旬重點鋼企粗鋼日產205.27萬公噸，月比、年比均下降，政策執行逐步到位，再加上唐山冬奧停限產延至明年3月、江蘇發布9～12月江陰市重點高耗能企業削減量清單，整體鋼市仍是正向展望。

中鋼開盤前夕，下游包括製管、裁剪、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及手工具等廠商紛建議中鋼，10月和第四季內銷盤價最好小漲，以利下游轉嫁和接單，僅手工具業希望中鋼開平盤，以免增加業者成本壓力。

中鋼執行副總黃建智則表示，目前國際熱軋流通行情，美國每公噸漲到2,142美元、歐洲為1,230美元，仍處在高檔價位，且鐵礦近期雖下跌，但冶金煤急升，每公噸已達312美元左右，可說整體原料成本仍在高檔。另第四季中美日韓皆有鋼廠減產或歲修，供給面偏緊，因此整體市況沒有看壞的必要。

(時報資訊)

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