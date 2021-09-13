晶圓代工龍頭台積電赴高雄建廠案已有初步規畫，受到可建廠土地面積限制，台積電在中油高雄煉油廠舊址將興建2座12吋晶圓廠，包括第一期月產能4萬片的7奈米及6奈米晶圓廠，及第二期月產能2萬片的28奈米及22奈米晶圓廠，以月產能來看只有1.5座的規模。若投資計畫確認，第一期晶圓廠完工時間為2024年，2025年才會進入量產。

中油高雄煉油廠於2015年底關廠，整治廠址面積169.5公頃，高雄市政府希望爭取台積電落腳高雄，土壤整治期程縮短到2023年完成，台積電著手進行投資規畫，將在土壤整治結束後才會啟動建廠，預計在當地興建2座12吋晶圓廠，第一期月產能4萬片的7奈米及6奈米晶圓廠將在2024年完工、2025年後進入量產，第二期月產能2萬片的28奈米及22奈米晶圓廠將會在2025年後完工。

對於高雄設廠一事，台積電表示，設廠地點選擇有許多考量因素，不排除任何可能性。不過，設備業界對台積電高雄廠能否順利興建，認為水源並不是問題，因為高屏溪伏流水供應量大，最大問題在於環評要過關難度不低，另一個問題則是台電需要拉一條高壓電專線進入廠區，因為高壓電專線可能會經過住宅區，若處理不當，恐會造成當地居民抗議。

台積電的12吋廠設計以超大型晶圓廠（GigaFab）群聚為主體，例如正在興建中的南科Fab 18廠區，就包括4座5奈米晶圓廠及4座3奈米晶圓廠，可有效降低每座廠的平均廠務建置成本，全面量產同時則可達到經濟規模。然而高雄廠現在規畫僅興建2座晶圓廠，以月產能來看只有1.5座的規模，建置成本與其它廠區相較並不算低。

設備業者認為，台積電在下次董事會中應會針對高雄投資案進行討論，台積電還沒真正宣布投資案，但在預期心理下，周邊房價已經大漲。而以高雄廠的投資計畫及決策過程來看，受到國內政治影響的程度著實不低，至於高雄市政府自然會給予很好的租稅優惠及投資抵減來提高台積電建廠意願，業界傳出將給予三免五減半的實質稅負補貼。

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(時報資訊)

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