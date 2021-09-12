壽險市場近來最熱門的人才出現。因為投資型保單熱賣，壽險公司及銀行亦因此掀起挖角風，壽險業者透露，投資型保單涉及連結標的的「眉角」，與一般壽險精算人才不同，各公司為因應未來發展需要，向主要壽險公司投資型保單部門人員展開挖角，甚至開出加薪30~50％及升職承諾，爭取立即轉職。

而2021年上半年銀行財富管理賣保單的佣金收入，投資型保單亦成要角。保單佣收第一名是中信銀行，有近54億元，投資型保單就占6成以上，也是目前市場上最會賣投資型保單的銀行；第二名是國泰世華銀，有逾35億元，投資型亦占55％以上。

第三名是台新銀行，近30億元，第四名為台北富邦銀行，有近20億元，除台新銀外，其他三家公司銷售投資型保單佣金收入都超過整體保單佣金的5成。

依壽險公會統計，今年前7月投資型保單新契約保費近3,403億元，其中有2,186億元是來自銀行通路，占率逾64％，據業者透露，銀行為強化自家銷售投資型保單能力，增加財管手續費收入，亦展開財管保險人才的挖角行動。

近年熱銷的投資型保單，特點都是躉繳、月月配息型類全委帳戶，年化配息率都在5％左右，去年因為新冠肺炎疫情造成全球急速墜入超低利率環境，但資本市場卻持續多頭，所以投資型保單賣相超越傳統儲蓄險保單，且下半年月月配息型類全委保單再增加額外配息機制，即基金淨值達一定的較高門檻時，保戶就可獲利額外配息，從去年下半年到今年8月，壽險公司已多次額外配息。

也就是說在多頭行情下，月月配息型類全委投資型保單年化配息率可能遠高於5％，對銀行財富管理高資產客戶極具吸引力，再加上銀行會搭配刷卡回饋等方案，所以銀行通路的投資型保單業績是壽險公司業務員的2.2倍以上。

壽險業者也分析，投資型保單熱銷可以增加壽險公司的市占率，投資風險保戶自負，且配息率及本金不保證，不會增加壽險公司利差損壓力，有面子又有裡子，所以壽險公司推估只要資本市場行情不出現重大變化，投資型保單應還是會持續熱賣，所以必須儲備更大量的人才。

(時報資訊)