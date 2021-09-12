台股10日終場收漲170點，但已連續13個交易日交易量低於新台幣4000億元。法人分析，即使遇到解套賣壓，加權指數仍守穩半年線之上，預期大盤短線將處於高檔震盪格局。

台股10日終場大漲170點，收復季線和17400點整數關卡，以17474.57點作收，不過成交量仍偏低，僅有新台幣2651.79億元，週線下跌42.35點。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，大盤已經連續13個交易日成交金額低於4000億元，9、10日均不到3000億元，顯示指數逢高之後，市場觀望心態濃厚，資金動能再度下滑。不過，即使遇到解套賣壓，指數仍守穩半年線之上，預期大盤將處於高檔震盪格局。

葉獻文表示，隨著中秋長假將至，全球生產與消費受疫情遞延等雜音不斷，節氣變盤之說再度甚囂塵上。但根據歷史數據統計，自2006年以來，台股在中秋假期過後續揚機率較大，中秋後1日至後10日指數的平均上漲機率高達70%至85%，各產業中又以半導體類股表現最突出。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，台股近期呈現區間震盪格局，反映許多企業預估明年獲利數字，但受漲價、缺料及疫情等多空訊息反覆干擾，部分預估數字沒有讓市場驚豔，或是處於邊走邊修的過渡階段，導致觀望氣氛較濃。

群益證券分析，台股近期成交量未明顯放大，加上中秋節之前將進入連假量縮效應，短線應是季線附近整理，以區間格局來看待大盤。不過，指數已站回季線，有助市場信心回溫，不排除進入大盤量縮止穩，各股個別表現的行情。

展望後市，蕭惠中說，牽動市場表現包括全球疫情變化、全球經濟成長力道、美元指數表現、資金動能流向、終端消費狀況與長短料調整，以及個股評價水準。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，投資人可留意上游缺貨與庫存水準、終端電子產品需求、各國疫情變化。在國際情勢上，則可關注美國聯準會升息進度、電子廠2022年展望，選股留意長期成長趨勢，聚焦AI、車用電子、雲端伺服器、高速傳輸等族群。（編輯：林淑媛）1100912

(時報資訊)