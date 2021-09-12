破產下市的大陸影音平台樂視網，創辦人賈躍亭兄弟持有1.41億股11日遭北京法院拍賣，截至12日上午結束，僅拍出4,410萬股，價格人民幣（下同）8,295.21萬元，其餘流拍。

北京日報報導，9月12日上午10時，賈躍亭兄弟持有的1.41億樂視網股票結束公開拍賣，由北京市三中院舉行的這批樂視網股票法拍，共計拍出4個標的共計4,410萬股的樂視網股票，相應對價為8,295.21萬元。同時競價結果確認書顯示，4個標的拍得者均為自然人。

這批樂視網股票拍賣開始於9月11日早上10點，包含賈躍亭持有的1.2億股、賈躍亭哥哥賈躍民持有2,000萬股的樂視網股票，上述1.4億股樂視網股票共分為8個標的進行拍賣。

北京市三中院公布的執行裁定書顯示，此次拍賣涉及的申請執行人包括民生信託、國泰君安、平安銀行及華福證券。

12日上午10時，賈躍民持有的2筆1,000萬股樂視網股票，分別以1,881萬元的起拍價格被拍下；賈躍亭持有的1,210萬股股票，以2,276.01萬元起拍價被拍下，另一個含1,200萬賈躍亭持有股票的拍賣標的，以2,257.2萬元的起拍價被拍下。本次法拍共拍出4個標的共計4,410萬股的樂視網股票，其餘標的均無人問津而流拍。

(時報資訊)