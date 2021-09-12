CDMO業務添動能！泰福-KY（6541）12日宣布，與圓祥生命科技簽署合作備忘錄(MOU)，泰福將為其開發及生產最新雙特異性抗體開發平台之臨床候選藥物，並會在泰福美國廠生產GMP臨床用藥批次。

這是泰福繼6月與浩鼎簽下委託開發暨製造服務CDMO合約，將替浩鼎進行其一新藥產品開發之前端作業「細胞株開發」後，在增添新的合作伙伴。 持續開發生物相似藥的泰福，目前正加速利用既有產品發展基礎及生物藥製程平台，通過共同開發等方式，擴展成為結合生物相似藥及新藥之專注於抗體藥物的公司。

泰福表示，除了目前自身垂直整合發展生物相似藥的業務外，目前也積極建立並銜接藥物長期價值鏈為CDMO業務之目標，正式涉足新藥CDMO，證明公司有能力將製程升級到可以承接生產技術挑戰性更高的雙特異性抗體藥物。

營運逐步進入收成的泰福、近期正全力讓前兩個產品TX01與TX05獲得藥證並上市銷售，同時繼續發展第三項產品TX04；除了自身的生物相似藥產品開發之外，泰福還會加速利用既有之產品發展基礎及生物藥製程平台，通過共同開發等方式，擴展泰福成為結合生物相似藥及新藥之專注於抗體藥物的公司。

(時報資訊)

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