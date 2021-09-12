Delta變種病毒擴大的後遺症正在浮現，牛津經濟研究院表示，最大的衝擊當然是對經濟復甦的延後，尤其供應鏈持續中斷的拖累，短期內看不到改善的跡象，因此研究團隊把工業部門復甦的預期時間往後推遲到2022年中期，同時調降牛津對全球GDP的預測。雖然如此，牛津總經研究部門認為，復甦的一再壓抑、延後，終將帶給2022年一個難得的開展局勢，預計2022年的經濟增長率將出現1980年代以來最好的記錄。

台灣經濟年增率變動，依據主計總處的實際值和預測值，疫情期間為2020年3.12％，2021年5.88%， 2022年3.69％；相較全球金融海嘯期間 2009年 -1.61％，2010年反彈至10.25％，2011年2.22%，也就是經歷震憾危機後，第三年才開始步向長期平均值，恢復時非常長。然而，此波新冠疫情台灣情況不同於其他國家，台灣特別沒有發生經濟衰退，此次將見不到牛津的「三年經濟復甦之路」說法，2021年就會是2007年以來最好的一年。

牛津經濟研究院指出，2021年是歐美已開發國家優先步出復甦，可惜8月之後相關經濟數據開始大幅下滑，看來此波經濟增長高峰約是2021年年中，尤其DELTA變種病毒在世界各地快速擴散，導致亞洲製造業停工減產，現在只能期待確診案例回落，一旦如此，應會在今年第四季看到更大的受益，惟，即使工廠重新開放，陸運輸送、船期裝櫃的僵局仍將持續到明年，迄今全球GDP增長情況已較估測來的不佳，反彈早已難以續強。

該研究團隊分析，預計2022 年全球經濟增長將由需求端驅動，與過去兩年限制移動形成鮮明對比，當進入 2022 年時，預計Delta變種病毒對經濟的威脅將減弱，而且重新開放帶來的成長紅利已經耗盡，就待及全球供應鏈缺櫃、缺料等困境的去化。

(時報資訊)