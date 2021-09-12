這波由國內晶圓代工雙雄引領的反彈，又再度跌破市場眼鏡，之前錯賣的外資與法人都被迫回補，造成急行軍的回升。

究其因仍然是利率低檔，資金無去處，另外就是半導體的景氣出乎意外的好，加上權重大，因此主動式或被動式基金展開強買，進而推升指數。

不過整體而言，好壞產業是差別很大，此外也不是全部的股票價格都有所表現，投資人追逐之餘，還是要提醒大家留意風險，我不建議偏向過度樂觀，有些錢看起來很容易且甜美，但是隱含的毒液仍然不可小覷，市場沒有那麼多的easy money！

全球的經濟持續在緩慢復甦中，總經數據顯示好轉中，只不過隨著各國對於疫情的掌控強弱而有不同的結果。基本上是只要疫苗施打率拉高，即使有變種病毒肆虐，依然是要面對現實：早晚都要和病毒和平共處，想要全面清零是不可能的事。

市場氾濫的資金，依舊是各地股市居高不下的主因，房地產也是如此！假如通膨失控，央行才會採取行動，現階段似乎還是不能斷言馬上步入通膨，所以只要股市拉回修正後，低接買盤就會進場，這是事實。

自宅附近的很多店面，縮手停業的家數越來越多，內需服務業停滯衰退情況仍相當嚴重。就業市場呈現兩極化現象，因此股市也無法彰顯實際的狀態，倒是年近86歲的家父近來對於高現金殖利率的股票展現高度的興趣，也意味著一般投資人普遍有這塊的需求。

我建議幾家穩定配息又有成長機會的績優股給各位參考。台泥、卜蜂、光洋科、永豐餘、大成鋼、台積電、華固、和潤企業、信義房屋、聯德-KY。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

編按：大咖投資日記撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

(時報資訊)

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