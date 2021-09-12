反映需求衰退擔憂，沙烏地阿拉伯調降10月售予亞洲客戶各級原油訂價條件，導致國際油價下跌；中油宣布國內汽、柴油價格各調降0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.1元、95無鉛汽油每公升29.6元、98無鉛汽油每公升31.6元、超級柴油每公升25.4元。本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，柴油吸收0.7元。

台塑化在對等競爭前提下，稍後也應會跟進相同調整方案。13日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.1元、95無鉛汽油每公升29.5元、98無鉛汽油每公升31.6元、超級柴油每公升25.2元。

美國能源部9月8日發布「短期能源展望」指出，因變種病毒肆虐導致對經濟增長的預期有所下調，預估2021年西德州原油均價下調0.24美元，至每桶65.69美元；2022年西德州原油均價預估將續跌至每桶62.37美元。另，2021年布蘭特原油的均價預估下調0.1美元，為每桶68.61美元；2022年布蘭特原油均價則維持每桶66.04美元預估值。

此外，因艾達颶風侵襲而受到影響的墨西哥灣離岸原油生產，8月原油日產量月減30萬桶至150萬桶，9月日均產量預估將進一步下滑至120萬桶/日；預估至第四季，該區原油日產量可恢復至170萬桶。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.46美元，新臺幣兌美元匯率升值0.047美元，國內油價依公式計算跌幅為0.65％，汽油每公升原應調降0.1元，柴油應調漲0.6元。

不過，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，柴油吸收0.7元，汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。累計110年至8月底止中油共吸收53.35億元。

因大陸將投放儲備原油，對油價造成壓力，紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨9月9日收盤下跌1.7％，成為每桶68.14美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下滑1.6％，每桶71.45美元。

(時報資訊)

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