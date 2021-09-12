（高淨值收藏家與瑞銀的高淨值財管客群有所重疊，前次實體藝術品展出是2019年初，隔年起即因疫情轉往數位展出。圖／陳碧芬）

新冠疫情的防疫要求，讓許多傳統活動重新定位或策展規劃，全球高端藝術品市場即因疫情的挑戰，大量轉往線上接觸、行銷和交易，線上通路佔藝術經銷產業銷售總額的33％，是2019年的兩倍多。

根據文化經濟學家Clare McAndrew最新公布的研究報告，藝術品的線上銷售管道，或是透過經銷商自有線上通路，包括自家網站，或是外部平台、社群媒體通路或電子郵件等非實體的成交，佔了最大宗。藝術品經銷商極為用力於線上行銷，向新買家推廣的線上銷售成績出現進展，約佔所有線上銷售總值的38％，原有客戶在2021年首次採行線上購買的成交金額也了占銷售總額的25％。

全球藝術品交易聖地的巴塞爾藝術展，今年將於9月24日至26日在瑞法交界的巴塞爾展場盛大舉行，歷年來積極參與的瑞銀集團，在活動之前公布藝術品市場在疫情期間的變化，尤其是2021上半年新冠疫情再度肆虐的持續挑戰下，全球藝術經銷產業的最新概況與分析結果。

就藝術品市場面來看，過半（51％）的受訪經銷業者表示，2021年上半年的銷售額與2020年同期相比，不減反增，其中亞洲藝術經銷產業的銷售額增幅最大，平均增長18％，大中華地區業務也增長6％，歐洲經銷產業所回報的環境最顯艱難，整個歐洲地區的銷售額平均下滑7％。比對線上銷售的熱度，數位風潮加速延續以亞洲最為興盛。

瑞銀財富管理投資長暨全球資產配置主任Adrian Zuercher表示，亞洲藝術品市場展現了堅毅抗跌韌性，當地經銷商所回報的銷售總額增幅最為亮眼。數位通路在成長趨勢當中扮演了關鍵角色，例如中國香港境內受訪的高淨值收藏家，就有超過半數表示這段期間更為偏好上網購置作品。此外，絕大多數的收藏家對於明年的市場也抱持樂觀態度。

該研究調查指出，受訪的高淨值收藏家當中，16％的藏品屬於數位作品、膠卷作品、影像藝術作品；2021年上半年，數位藝術佔了收藏家支出中位數的12％，而繪畫、雕塑以及紙上作品則佔了31％。另一項數據也證實，數位藝術愈來愈受歡迎，如被詢問到未來12個月內有興趣購置哪些藝術作品時，48％的受訪收藏家透露，有興趣收藏更多數位藝術。

(時報資訊)