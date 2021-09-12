東森房屋研究中心副理謝欣亞。(圖/東森房屋提供) 許多人買房礙於預算問題，因此只能摸摸鼻子再看下一間，或者是尋求其他替代方案。最近有網友上網詢問:「請問預算不夠，可以把一般事務所變成住家使用嗎?」消息一出引起各種正、反聲浪。其實，使用用途登記為一般事務所者，就只能做事務所使用，若民眾貪求便宜而私為住家使用，恐怕還是得三思而後行。

一般事務所價格比住宅便宜，入手門檻約為市價8折，因此有預算考量的民眾也會在看房的時候一併詢問。要確認自己是否買到一般事務所，可以先觀察房屋的狀況，通常一般事務所的新成屋，屋況都是全毛胚。再來看房屋相關的建造執照、使用執照或建物謄本，資料上都會明載房屋用途。在貸款部分，一般事務所無法使用銀行首購條件，某些特定的政府優惠房貸甚至限制「住宅」才能申請。而在貸款成數的部分，有些銀行甚至不承作事務所產品。

如果一般事務所違規作為住家使用，遭政府機關察查屬實者，最高可按次開罰30萬元罰鍰，甚至會限期拆除。在僥倖無遭到稽查的情況下，數十年的中古屋，日後買賣恐怕除了產生不易轉手的問題外，也有貸款無法核撥的情況發生，購屋者在賞屋時應審慎評估。

事務所產品雖然會讓人有「買到賺到」的錯覺，但是加上裝潢費用之後，與無裝潢的純住宅售價幾乎打平，其實沒有比較便宜。另外，辦公室產品在安全考量的情況下，通常不會安裝瓦斯管線，且大樓出入人員也相較純住宅複雜許多，若想買來當住家，還是得三思而後行。

【謝欣亞小檔案】

★現職：東森房屋研究中心副理、東森房屋整合行銷部公關副理

★經歷：今周刊品牌公關、康健雜誌公共事務副理

★專長：擅長運用在地深耕的東屋專家見解，結合時事分析，帶給民眾在地第一線的房產資訊

(時報資訊)