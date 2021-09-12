颶風艾達影響讓美國原油供應趨緊，國際油價（現貨）上漲，各航線的貨櫃航運價格續攀天價，學者憂心，原物料價格居高不下，Delta變種病毒襲擊，推升企業加價搶櫃，台灣8月躉售物價總指數（WPI）年增率達11.88%、美國生產者物價指數（PPI）年增率擴大至 8.3%，第4季通膨壓力將更大。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，從最新台灣WPI、美國PPI數據來看，生產者成本墊高已是全球現象，國內消費者物價指數CPI還能控制在2%上下，是受到疫情三級警戒的壓抑，在經濟逐步解封下，預估終端商品價格轉嫁給消費者會落在2、3個月以後。換言之，第4季通膨壓力會比第3季2.09%預測值來得大。

隨颱風璨樹襲台，大台北蔬菜批發價昨再度飆高，平均每公斤達49.3元，高麗菜一顆近200元、番茄漲36%最驚人；吳大任表示，颱風若在西部造成驚人雨量，蔬果價格的漲勢就會很明顯，帶動9月CPI的漲幅。

根據主計總處統計與預估顯示，今年第1、第2季的CPI分別為0.8%、2.12%，第3、第4季的CPI預測值則為2.09%與1.94%；隨本土疫情再迎來「加零」，新北幼稚園案未再擴大，吳大任表示，待政府振興五倍券如期發放後，內需買氣將受到刺激，業者先前成本增加、物價壓抑的漲勢，將會反映在售價上，第4季CPI不超過2%「太容易達到」。

主計總處官員表示，今年第2季為物價上漲高峰，主要是反映去年同期油價大跌、主要城市封城實體經濟衰退所致。因原物料上漲是暫時現象、黃豆、小麥、玉米價格壓力趨緩，才會預估第4季CPI放緩、低於2%的通膨警戒。

(時報資訊)