國人人均日生活用水量逐年走升，不過經濟部水利署卻認為，現行公式「老舊失準」，不符實際國民生活用水狀況。因此去年已發包專案研究，決定要修正人均生活用水量計算公式，未來擬把外勞人口納入、「校正回歸」把歸在家庭的民宿業排除計算，預估現行每人用水量會下降。

現行全國每人每日平均生活用水量，是以每年總生活用水量，除以全國供水人數計算，縣市則以該區有設戶籍人口為母數。

但也就是這樣，讓官方認為現行公式已經失準。經濟部水利署副署長王藝峰直指：「這個公式很久，已沒有辦法去反映一個人實際用多少水。」

他舉例，像是台北市全國用水量最多，可是白天有大量外來人口，下班後回去外縣市的家，但用水卻掛在台北市。再來，很多縣市都有居家看護的外籍移工，但因為我們生活用水公式只計算戶籍人口，沒有把計算他們，墊高了人均用水數字。還有某些民宿，用水仍被登記為家庭。

因此水利署去年已發包研究，結論認為現行以戶籍為基準並不妥當，有重修人均日生活用水量方式必要。新公式擬把外勞人口納入，並進行商業指數調整，做校正回歸，把像是家庭式民宿業排除生活用水外。如此經過校正後，人均用水可望下修。王藝峰說，生活用水量關乎水資源管理政策，必須越修越精準。

(時報資訊)