每人用水量減不下來！根據經濟部統計，2020年全國每人每日平均生活用水量達到289公升，較前一年多出快6公升，成長近2%。5年來則是超過5%，1人多用14公升。全台生活用水飆最快前三縣市分別是連江縣、苗栗縣與雲林縣，增長最大的還多近3成。

馬祖遊客多 連江用水大增

台灣降雨分布不均，缺水現象頻繁出現，今年上半才歷經大乾旱限水，因此節約用水相形重要。不過以2020年人均日生活用水量來看，1人是289公升，仍較前一年高出1.9%，更比2016年的275公升，高出5.1%。

以全台22縣市來看，用水量最多不意外是台北市，一人平均用338公升，第二名卻不是高雄或新北，而是新竹市，人均生活用水317公升。第三才是新北市，有312公升。而高雄市雖身為六都南部重鎮，但用280公升，僅排到第10名。

如果時間軸拉長5年比較，可看出台北市2016年人均用330公升，到2020年338公升，成長2.2%，排20名，算是倒數的。

而成長前三名縣市，依序為連江縣、苗栗縣、雲林縣，日生活用水為215、266、275公升，分別比2016年各高出29.1%、10.3%、8.8%，前兩者都是雙位數成長。

經濟部水利署認為，近5年日平均生活用水趨勢，確實顯示國人用水量在增加。水利署副署長王藝峰表示，台北是首善之區，生活用水器具多，例如洗碗機不少，有錢人豪宅也多，因此整體用水量最高。

至於連江縣為何是全台用水量暴增最快縣市，王藝峰解釋，大家可能會疑惑，為何駐軍減少用水量不減反增。這是因為馬祖近年是旅遊熱點，國旅人數多，他還聽過當地住宿遊客一天在飯店洗三次澡。在供水量增加，人口數沒有成長下，平均數因此反而多最多。

但苗栗與雲林觀光並不算觀光人數最好，他則分析，這些縣市都有人口老化問題，會大量聘外籍看護工，實際在有用水卻可能不被計算在內。加以鄉村地區生活水平改善也增添用水器具，例如以前洗衣服用臉盆，現在用耗水的洗衣機。

推節水標章 呼籲節約用水

雖然生活用水逐年走揚，可是王藝峰卻認為，單從自來水水量看，其實沒有大幅成長，扣掉也有用自來水的工業用戶，實際家庭端生活用水未必增加很多。不過該署仍會積極推動節水標章，增列強制非省水器材不得販售產品，以節約用水。

(時報資訊)