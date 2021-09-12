心理健康項目過去在大陸相當冷門，但隨著相關疾病發病率持續提高，人們開始重視，也引起資本關注。抖音母公司字節跳動，就在近期投資了一家精神心理健康診所。

36氪報導，近年來大陸精神和心理疾病發病率一直攀升，目前總體發病率為17.5％，發病人群和醫療服務需求人數達2.5億人，而臨床精神科心理科的執業醫師僅4.5萬名左右，每10萬人平均擁有精神科醫師尚不足國際標準的四分之一，資源嚴重短缺。

4.5萬人要治療2.5億人

據大陸「全國精神衛生工作計畫（2015-2020）」分析，精神科醫療資源主要分布在省級和地級市，精神衛生供給不充足，也不均衡。常見的精神心理疾病包括抑鬱症、焦慮症、強迫症，其中，抑鬱和焦慮症發病率最高，達7％以上，是精神科門診中占比最大的病種。

這代表重視心理健康刻不容緩。不久前，大陸全國衛生大會上提出「要加大心理健康問題基礎性研究，做好心理健康知識和心理疾病科普工作，規範發展心理治療、心理諮詢等心理健康服務」的方針。

大陸衛健委等8個國家部委並聯合公布「關於印發全國社會心理服務體系建設試點2021年重點工作任務的通知」，要求轄區100％精神專科醫院設立心理門診，40％的二級以上綜合醫院開設精神（心理）科門診，提升醫療機構心理健康服務能力。就在此時，民營精神心理醫院開始崛起，填補公立醫院資源不足的問題，而2.5億人撐起了一個新藍海行業，融資潮跟著來臨。據粗略統計，2020年開始，心理健康領域共有近60起融資，累計融資超10億美元。

心理健康領域掀融資潮

僅2021年至今，包括Flow冥想、壹點靈、小懂健康、hope等相繼完成融資，背後投資方包括經緯中國、復星健康、德誠資本、通和毓承、KIP中國、荷塘創投等VC/PE機構。

最受到關注的是字節跳動近期一筆罕見的投資。專注於CNS（中樞神經）及精神心理健康領域的互聯網醫療平台好心情，7日正式宣佈完成人民幣2億元C輪融資，由字節跳動領投，復星健康、德誠資本、興富資本等知名機構跟投，老股東通和毓承、KIP中國超額認購。

至此，大陸精神心理互聯網領域最大一筆融資誕生。公開資料顯示，這是字節跳動在醫療健康領域第一筆非控股投資，也是好心情首次與互聯網巨頭正式開啟資本的合作。

好心情創辦人陳冠偉在醫療領域創業時，發現精神心理健康項目不似牙科、美容、慢性病等領域都已出現代表性企業，仍舊大有可為，因此決定深根該領域，於2016年創立北京好欣晴移動醫療科技有限公司，並推出好心情平台，至今已發展成為大陸最大的中樞神經領域及精神心理互聯網醫療服務平台。

具體看，好心情利用資料演算法對精神心理健康需求用戶和醫生進行精準配對，提高診療效率，建立線上一對一聯繫，保護患者隱私的同時，也有利於醫生提供隨訪隨診服務。

截止2021年6月底，好心情平台已註冊精神心理科和神經科醫生超過5萬名，擁有該領域平台最大規模的醫生群體，其中精神心理科醫生註冊總數超過3.8萬名，占大陸總數的80％以上，神經內科醫生超過5,000名；註冊使用者數超過400萬人，每月線上服務患者超20萬人次。

(時報資訊)