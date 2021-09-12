台股上周維持在月、季線附近震盪，全周小跌42點，收在17,474點，摩爾投顧分析師張志誠指出，疫情與縮表的恐慌過去後，基本面仍是決戰關鍵，主流將回到晶圓代工、航運等族群身上；本周投資組合前兩大為慧洋-KY（2637）、晶豪科（3006），再選入陽明（2609）、健和興（3003）與揚智（3041）。

美國聯準會（Fed）22日召開利率決策會議前夕，因縮減購債規模和時程的討論再度引發市場擔憂情緒，進一步擾亂美股三大指數，那斯達克指數10日回測月線、費半導體指數留出上影線，反覆測試5日及10日均線，道瓊指數則一舉摜破季線支撐。

除Fed外，澳洲央行7日宣布縮減購債規模從每周50億澳元降到40億澳元，但預計將購債計畫至少延長到2022年2月中旬，市場解讀為鴿式縮表；歐洲央行9日也決議「新冠疫情緊急購債計畫」將溫和減速，企望在避免經濟受到衝擊的環境下保有彈性的逐步縮減購債規模。在澳州和歐洲相繼都有明確縮減購債的想法後，美國聯準會的決策會議格外受矚。

台股近兩日反彈，但量能卻呈現大幅萎縮，因此就算跨越10日、月、季等多道均線，但量能低迷導致的追價力道不足，對於大盤要走出一波新多頭仍有隱患。盤面上疫情受惠股10日全面消風，包括毛寶、宅配通、嘉里大榮、恆大、康那香、美德醫療-DR皆出現沉重賣壓，反觀台積電、聯電、世界、力積電等晶圓廠繼續帶動矽晶圓、IC設計股大漲，電子成交比重超過五成。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意