台股上周即便受疫情影響，短線出現恐慌性下殺，不過，倫元投顧分析師陳學進指出，台股整體經濟、產業前景、技術面全面看好，顯示後市仍有震盪續戰前高的機會。本周投資組合前兩大為德宏（5475）、智原（3035），再選入網家（8044）、長榮（2603）與國精化（4722）。

台股上周受到Delta病毒侵襲影響，投資市場人人自危，連帶加權指數及個股也順勢震盪下殺。不過，就整體經濟、產業前景、技術面角度觀察，其實在加權指數回測月線、9日盤中下探至17,122點低點的過程，都是進場低接的機會。

觀察經濟面，受惠5G新機行情、全球半導體晶片需求升溫、資通訊與傳產貨品庫存回補效應聯袂助攻下，不僅帶動我國8月出口規模衝上395.5億美元，再創歷年單月新高，且是連14個月成長。

就技術面的角度而言，隨「三尊頭」疑慮化解、慣性改變、月線翻揚、外資買盤回籠等加持下，基於「對稱性」理論，都揭示台股短線的恐慌性下殺並非賣點，台股加權指數果然也出現止穩。

選股方面，股價現階段整體表現最為強勢的，仍是晶圓代工、矽晶圓、矽智財（IP）、ASIC設計、封測等類股；此外，電子商務網家、新蘋概念股宣德、玻纖布德宏、星鏈概念股統振與台揚、第三代半導體漢磊、二極體朋程、塑化股台聚及亞聚、化工類股中華化和國精化，也相對強勢。

展望後市，預期只要未出現不可預期之重大利空因素，後市仍將有震盪續戰前高機會。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意