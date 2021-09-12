台股近期資金量能不足，證券分析師黃勇文指出，在台積電（2330）8月營收亮眼、蘋果新品發表會在即之下，投資人可留意半導體、汽車零組件、蘋概股等，「五倍券受惠股」亦是焦點之一。本周投資組合前兩大為智原（3035）、潤泰全（2915），再選入精聯（3652）、國精化（4722）與聯電（2303）。

台股盤面利空消息有大陸IC設計龍頭大砍明年晶圓代工投片量、晶圓代工短線漲價恐影響IC設計營收。因此，高毛利的IC設計公司，能否順利將成本轉嫁給客戶，將是未來電子業需面對的課題。

觀察盤面，台股近期量能持續探低，加權指數高低震盪也加劇。此外，美元指數近日也在91.9～93.7間震盪，若突破93元，恐將使新台幣不易升值，造成後續資金動能不繼。

展望後市，加權指數現階段多在季線與半年線間震盪，不過，受到智慧型手機傳統旺季來臨，出貨進入高峰期帶動下，權王台積電8月營收1,374.27億元，後續是否會帶動半導體相關個股漲勢，將成關鍵；鋼鐵指標股中鋼10日也領先盤面翻揚，能否成未來主流，亦可持續觀察。

綜上所述，近期土洋看法不一，在資金紛紛退潮下，多空短線不易分出勝負，進入箱型整理區間。

選股方面，蘋果新機發表會即將到來，iPhone 13是否會有驚豔市場的「亮點」，短線可留意蘋概股走勢；另外，也可留意半導體、汽車零組件等，而後續五倍券開放使用後，內需消費族群亦為焦點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意