台股終止連兩周反彈，上周小跌42點，且量能萎縮，啟發投顧分析師楊基政認為，大盤自16,248點落底反彈，指標股台積電、聯電及相關供應鏈具重要指標性，晶圓雙雄後續若能守穩月、季線，具穩定軍心功效；本周投資組合前兩大為茂綸（6227）、國精化（4722），再選入美琪瑪（4721）、昱捷（3232）與瑞基（4171）。

台股此波由晶圓雙雄台積電及聯電領軍，由8月20日16,248點起攻至9月6日17,633點，並於其後在月、季線附近震盪整理。台積電與聯電亦於6日同步見到短線638元及72元高點後進入橫盤整理，隨著8月營收公告，市場焦點轉移在營收成長股及轉機族群，前波漲幅較大的族群不宜過度追漲殺跌。

美國聯準會（Fed）日前釋出不急於馬上升息的訊號，可見在疫情下各國仍以穩健作法因應股市波動。國內宅經濟及防疫族群短線則展開反彈，但應以實質獲利及半年報表現佳的個股為主，投資人可透過族群間的輪動進行強弱間的換股操作，譬如漲價題材的半導體族群回測8月5日頸線附近時擇優布局，尤其晶圓雙雄第三季均具漲價題材，前景並不看淡，反觀景氣循環股如貨櫃三雄因反彈強度逐步遞減，易形成搶短者層層套牢、籌碼面相對凌亂，宜堤防尖頭反轉型態，可把握每次反彈抽出資金。

整體而言，加權指數以月線為強弱指標，暫勿預設太多立場，視指標股動向與技術面是否守穩為操作準則，並以台積電馬首是瞻，配合8月營收新高股為短打族群，若股價領先突破6日高點可視為選股標的。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意