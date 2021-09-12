上周台股周線雖然以下跌42點作收，卻也因為留下了350點的長下影線，而讓整個局勢獲得了迴轉。

【地澤臨卦】是上周台股投資求財的卦象，卦象的預測為「下檔支撐有力，震盪不悲觀」，從周線盤勢的表現看來，卦象的預測果然不假。

對於後續發展市場上存在著不少的憂慮，首先是疫情變種病毒的延續性發展讓人不安，而美國的憂慮也不會少，其次是中秋長假的效應，到底後續盤勢會如何發展，且讓我們用「另類觀點」的角度繼續看下去。

時序進入9月中，亦即農曆的8月，也是「丁酉月」。

在【山天大畜】年卦上頭，這是下檔支撐力道明顯的位置，只不過由於此種支撐的能量來自於外界，因此國際財金趨勢的觀察就至關重要了。

【兌為澤】是台股9月投資求財卦象。

這一卦說的是「多空紛紜」莫衷一是，現在看來也果然如此。再從卦象中的投機氣氛鼎盛看來，反而無須過於擔憂空頭的魔力，因此大漲調節，急跌承接成為了營造短線財利的短線規則。

本周台股投資求財卦象，雖然也占得了和9月卦象相同的【兌為澤卦】，而且其中的多空紛紜與投機氣氛濃厚如出一轍，不過從占卜的日辰不同，構成卦象吉凶的元素也截然不同，因此盤勢發展也不盡相同。

就以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個多空都不能當家作主的卦象，這是近期十分有意思的現象，作主的不是多方與空方，而是為了上漲而上漲，下跌而下跌的能量方。

因此就卦象中的反彈有望，而下跌有撐的現象看來，一直沿用了一段時間的「高出低進，順勢而為」策略，依舊適宜繼續沿用。

(時報資訊)