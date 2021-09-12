2021年5月17日，國際工控大廠Siemens宣布以7億美元買下總部位於美國的電子產品價值鏈SaaS服務商Supplyframe，Siemens未來預計將其產品服務，納入旗下數位工業軟體部門當中。

近年Siemens積極併購在各產業領域的軟體廠商，並納入自身數位工業軟體部門當中，惟目前產品組合多以製造企業內用的軟體應用為主，例如DFM（Design for manufacturing）與PLM（Product lifecycle management）等，在對外業務發展相關的客戶關係、供應鏈管理應用資源上則相對缺乏。

因此，透過併購Supplyframe，對以發展大型生態系為主要目標的Siemens而言，此併購案目的係為擴大自身專業領域至上層IT應用，包含外部市場資訊分析、供應鏈資訊分析等，並將相關分析結果整合至內部工具進行串聯應用。另一方面，以往Siemens相對關注較少的中小型規模客群需求，藉由此併購案亦能有效掌握。

綜合以上，Siemens主要併購原因為Supplyframe方案能與自身既有方案可有效區隔、並有利達成互補綜效，效益羅列如下：（1）可擴大集團在電子產業價值鏈中的影響力和參與度；（2）Supplyframe子公司SamacSys，具大量開源PCB封裝圖與3D模型，未來整進Siemens數位軟體部門，可幫助其掌握市場開發進程，同時改善與優化自身EDA與DFM相關工具。（3）Supplyframe龐大廣告媒體資源，有助推廣其產品服務；（4）Supplyframe平台生態系與市場智慧應用，能補足Siemens在現有工業軟體產品組合中，外部市場資訊分析資料來源與工具相對不足的狀況；（5）Supplyframe進階分析工具NPI與XQ可與Siemens現有電子製造業之DFM軟體工具整合，提供從專案管理、產品設計、零件採購、生產製造之完整方案；（6）Siemens能對此進一步切入中小型規模的電子製造業市場。

未來不排除Siemens會持續出現此類型的大型併購案，並對現有市場上的CRM、SCM之IT軟體供應商形成一大競爭壓力，主要原因在於Siemens在OT端所具備的專業經驗為此類IT軟體商所較難掌握的，若Siemens跨入此領域，提供產業客戶一站式的完整製造服務方案，對其他評估導入或欲移轉應用方案的產業客戶而言，將具有較大吸引力。

觀察Siemens的軟體發展策略，主要是將併購廠商軟體系統之基礎運作架構與開發環境與既有PaaS平台MindsPhere整合，並依照不同產業需求，將各功能解構重組。

因此Supplyframe併購案對Siemens而言，除了前述可為其擴展企業外部IT應用，同時接觸中小型客戶之外，未來Siemens亦可能在MindsPhere環境基礎上，進一步發展「輕量化」的應用模組服務，以符合特定中小規模客群之需求，擴大此類客群之營運規模。

現階段Siemens在企業「內部」軟體應用佈局多元。從此次Supplyframe併購案來看，預期未來Siemens將會在如CRM、SCM等「對外」相關的IT應用持續發展，係因當前外部風險不確定性增高，許多產業客戶已開始重視對外資訊的掌握與分析，未來不排除會持續出現此類型的大型併購案。

過往對SAP、Siemens這類發展智慧製造的國際大廠而言，普遍認知其產品方案通常導入成本較高，大多數需求仍主要來自大型客戶。惟就目前智慧製造的全球發展趨勢，紛紛朝向模組化的方向發展，例如SAP近期就將既有ERP系統遷移至雲端發展模組化服務，除了增加數據整合分析的效率之外，另一目的亦是為擴展中小型客戶的市場，此類客戶可透過採用特定模組服務，並以相對合理成本導入更符合需求之產品。

而基於併購Supplyframe一案來觀察，Siemens確實有朝向此類方向發展的動機，不過仍需視其未來是否有延續此類相關的併購案，或是在Supplyframe方案納入後，發展相對應的產品服務，亦可持續追蹤觀察。

雖Supplyframe目前客群主要來自中小規模產業，惟近期因疫情影響，所衍生的全球缺料議題，已對許多大型製造業造成嚴重衝擊，面對此一情境，目前觀察有許多大型EMS與ODM/OEM等相關製造商，已著手調整既有採購模式，或是納入相關的因應機制。因此透過Supplyframe此類平台進行料件的採購的頻率或將持續增加，甚至像Supplyframe此類廠商背後針對料件產品生命週期、供應商風險等相關的評估分析服務，在缺料議題的帶動下，對不少製造商來說也極具吸引力，未來市場規模也將有機會順勢成長。（本文作者為資策會MIC產業分析師陳俊宇）

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