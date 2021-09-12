美國未來一周仍將持續聚焦於通膨數據，繼8月就業數據意外表現疲軟後，另一項牽動美國聯準會（Fed）是否將在9月啟動縮減購債的另一指標8月消費者物價指數（CPI），預料將成為投資人矚目焦點。

美國8月CPI預定將在14日（周二）出爐。鑒於7月CPI年增5.4％，創下2008年8月以來的最大漲幅後，8月CPI將是Fed觀察美國通膨是否已經到頂的關鍵指標之一。

Fed主席鮑爾8月底在全球央行年會發表演說時指稱，只要經濟持續復甦，Fed很可能年底前將進行QE退場。他在當時還重申，美國現今面臨的通膨增溫只是暫時性現象，未來仍將拉回到目標附近。

摩根士丹利投資銀行也支持聯準會看法，該投行經濟專家卡本特（Seth Carpenter）大膽預言，美國通膨率已觸頂，且提到近期美國經濟部分領域出現疲弱也將為期短暫，隨著疫情終將降溫，經濟復甦可望再度持續。

不過也有部分學者提出不同看法。史丹佛大學胡佛研究所高級研究員佛格森（Niall Ferguson）提到，聯準會再三宣稱，不介意通膨在一段期間內高出目標，但這段過渡期將持續多久，卻沒人知道。他擔憂美國經濟可能已重回到1960年代後期情景。當時美國為因應越戰開銷，大舉印鈔，加上一連串財政與貨幣政策刺激，為1970年代爆發的高通膨噩夢埋下伏筆。

佛格森提到，當時的Fed主席馬丁（McChesney Martin）的誤判情勢，導致美國通膨大幅失控，因此他認為現在做出高通膨只是暫時性的定論，恐怕還為時過早。

(時報資訊)