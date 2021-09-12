中央銀行15日（周三）將公布8月銀行人民幣存款餘額，觀察2021年來情況，個人戶存款雖維持流出，但規模相對較大的法人戶因海外投資款收入不錯，總存款餘額6、7月連二個月增加，上半年減少月份仍居多，但不論增減，幅度均不大，預估8月存款餘額延續小幅增減的趨勢不變。

值得注意的是，美國總統拜登與中國國家主席習進平10日再度通話，消息傳出不僅激勵陸港股市上揚，離岸人民幣匯價也迅速拉升，此現象對後續的人民幣存款規模的影響，頗受市場矚目。台灣人民款存款餘額目前在主要離岸人民幣市場仍位居第二位，僅次於香港至6月底的8,212億元，高於新加坡（季公布）至6月底的1,610億元，及南韓至6月底的91億元。

中央銀行統計，人民幣存款餘額7月底來到人民幣2,420.05億元（以下單位均是人民幣），創五個月新高，且連續二個月增加，但與去年12月底的2,444.89億元相比，累計還是減少逾24億元，主要是前七個月僅2、6、7月為增加，其他1、3、4、5月為減少。

其中個人戶存款一直流出，轉投入基金、ETF等相對較高收益的投資商品，法人戶增減變動較大，除投資收益、貨款收入，也會選擇轉進國際人民幣債券，增減變化較大。

若就匯率來看，2021年來至8月底，新台幣升值2.65％，穩居最強亞幣地位，人民幣則是小升1.23％，換算交叉匯率後，新台幣對人民幣升值1.47％，也就是說，2021年來買進人民幣相對有利，兌回新台幣則出現匯損，因此，不論個人或法人戶存款，偏向投入其他人民幣商品居多，僅少數轉至其外幣或兌回新台幣。

觀察個人戶存款減少，因目前銀行人民幣優存利率相對低，如8月中旬優惠存款1個月、3個月、6個月、9個月及1年期優存利率，各為3.05％、1.85％、2.35％、1.8％及2.3％，吸引力大不如前，也成為存款增加受限的主因。

(時報資訊)