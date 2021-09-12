高雄因疫情取消第二季開發區土地標售後，決定15日（周三）正常舉行第三季土地標售，儘管第三標因故取消，但還有20標還待競逐，以目前高雄建地需求的程度觀察，估計16標可望順利脫標，脫標率從80％起跳，甚至上看100％。

不同產業進駐高雄的聲量越來越高，原本在小港、楠梓、橋頭等各行政區土地，本就頻創新高，最近再創新高的是，鑫龍騰開發以每坪200萬元，買進高鐵左營生活圈的土地。

業界認為，以高雄地政局此次標售的土地來看，第15、17、18、19、20、以及21共六個畸零地標號來看，因有限定事前提供畸零地使用證明書，因此，全部脫標，不成問題。

第一標和第二標位於三民區的二筆「小地」，建商詢問度爆表，位於鳳山區保成段的第四標和高雄大學的14標，因屬大面積，又是房市熱區，搶標可期，楠梓惠民段的六標和岡山信義段的九標，詢問度也高，脫標機率很高，高雄大學的第16標，脫標也應無懸念。

第五標位於鳳山保成段房市熱區，唯一缺點是只能蓋一間透天，且基地兩旁有房，第13標370多坪土地，雖然在高雄大學特區，且臨大馬路，但因位於橋頭和楠梓交界，且基地前寬後窄，這二筆需特殊需求的有緣人。

至於第11標和12標，這二筆大面積土地，則是位於推案熱區的小港孔鳳段，距離小港機場近，底價也在每坪13萬元左右，屬於市場可接受的價格帶，有待建商投入、開發。

位於仁武八卦段的第七標「小地」和第八標415坪「住四」建地，因景觀和區位良好，應不會乏人問津，鳳山區第十標的土地，雖然只有31坪左右，因距離捷運橘線鳳山國中站，只有500公尺，對想要自行興建捷運宅者，也具吸引力。

(時報資訊)

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