大陸企業前幾年在海外大舉擴張投資，從豪華飯店到足球俱樂部等都無所不包，但現時正逐漸出脫資產。數據顯示，陸企2021年迄今宣布的海外資產剝離計劃，價值達到105億美元，創下1998年以來第二高水平，並可望超越2020年的150億美元紀錄。

搜狐財經報導，中金公司中國跨境併購主管Bagrin Angelov表示，大陸企業正在主動關注自己的資產組合，但與中國恒大和海航集團等陸企集團不同，目前的大陸賣家大多沒有財務壓力，他們正在處置的是那些估值隨著股價飆升的資產，尤其是現金流強勁的資產。

報導指出，被企業重新關注的領域包括廢物處理業務，例如2021年6月時，中國天楹同意以18億美元價格，出售其西班牙廢物和污水管理公司Urbaser SA，該交易價值可能高達29億美元。

同時，基礎設施和公用事業也是陸企考慮剝離的投資類型。其中，首創集團正準備以10億美元的價格，出售其在2014年以大約6.67億美元收購的紐西蘭業務。另有知情人士透露，中國三峽集團公司即將達成一項協定，出售其海外可再生能源資產組合中的25％股權，估值可能高達20億美元。

另一方面，中國科瑞集團正在考慮出售其在2018年收購的德國血漿供應商Biotest AG的股份。資料顯示，科瑞擁有Biotest約90％的普通股，而Biotest的股價在過去12個月內上漲32％。

法國外貿銀行亞太區併購業務主管Miranda Zhao指出，現在正是變現的好時機，這些資產在當前低利率環境下提供了不錯的回報率，對該地區的其他戰略投資者或基礎設施基金也具有吸引力。

(時報資訊)