外媒披露，美國經濟官員正考慮對中國產業補貼政策進行新調查，甚至可能啟動新的關稅制裁。令因10日稍早習拜熱線後情緒振奮的市場投資人，瞬間被大澆冷水。

自2018年美國前總統川普啟動中美貿易戰以來，中國政府利用補貼扶植國企與產業的做法，就一直是美方批評的對象。這些年來，中國透過財政補貼、租稅返還、鼓勵獎金等各種名義，大力扶持鋼鐵、面板、太陽能、汽車等行業，打得各國業者潰不成軍，但也因此受到貿易夥伴指責。

盡管中美在2020年1月簽署首階段貿易協議，中方承諾須向美國農產品、能源等進行大額採購。但至於中國補貼政策等結構性的深層問題，目前僅能期待中美重啟新一輪貿易談判來解決。拜登政府2021年1月上台後，美國貿易代表署隨即在4月初公布「2021年各國貿易障礙評估報告」，重砲抨擊中國補貼企業的做法是全球產能過剩的元凶，並透過不公平貿易傷害各國產業。

但補貼已成為中國迅速壯大產業，贏取市場競爭的保證，事實證明多數時候也確實有效。譬如近期中國政府提出要重點支持製造業「專精特新」業者（即有技術實力的企業小巨人），僅中央財政2021年至2025年就安排人民幣100億元的獎補資金，鎖定行業又針對AI、半導體、先進裝備、生物科技等新興製造領域，自然引發外界側目。

為了提升整體工業與產業實力，中國斷難放棄補貼手段，美方則認為，川普任內實施的多項制裁與關稅，也沒有讓中國的行為出現轉變。加上美國境內如太陽能等業者不斷施壓，要求對中國補貼行為採取制裁。預計在中方不改補貼，美方耐心漸失的情況下，補貼政策將是雙方日後最困難的角力戰之一。

(時報資訊)