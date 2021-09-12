在大陸官方監管部門介入審查下，百仕通（Blackstone）10日正式放棄收購SOHO中國，讓決心套現30億美元退出市場的大陸房地產大亨潘石屹，無法全身而退，業內也盛傳SOHO中國隨後可能遭逢下市。

港股上市的SOHO中國10日股價全天大漲，早盤一度漲近21％報3.87港元，收盤漲9.38％報3.5港元。但10日盤後，SOHO中國公告，百仕通旗下TWO CITIES MASTER HOLDINGS公司決定不做出收購SOHO中國全數已發行股份的要約。

綜合陸媒11日報導，這起百仕通收購SOHO中國的事件一年半以來歷經諸多波折，廣受大陸市場與業界關注。最早在2020年3月，市場就傳出百仕通可能私有化SOHO中國，但隨後又傳出無意收購、有其他競購者等傳聞。

直到2021年6月，SOHO中國才正式宣布與百仕通洽談收購案，百仕通可將以每股5港元，斥資最高236.58億港元（約合30.47億美元）收購SOHO中國全數已發行股份，但最終這筆收購還是告吹。

外界普遍認為，大陸官方的態度是導致這筆巨額交易無果的主因。百仕通在8月初收到大陸市場監管總局通知，要按照反壟斷法進行審查，在大陸當前嚴苛對待網路、教育、房地產行業的態度下，百仕通最終選擇放棄收購。

柏文喜指出，在收購案終止後，SOHO中國恐怕很難再找到願意接手的買家，隨後很可能會下市。另有業內人士觀點指出，預料大陸民企或外資接手的可能性不大，就算有買家，更有可能會是央企出面。

相關觀點也反映，大陸官方對房地產收購、資產轉移的嚴苛態度，已經影響市場上外資買家意願，使其寧願先保持觀望態度。

(時報資訊)