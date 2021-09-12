看好大陸發展智慧機器人的環境，軟銀願景基金二期重押大陸知名新創思靈機器人，最新領投其2.2億美元C輪融資，使該企業估值突破10億美元進入獨角獸領域，也成為軟銀在大陸布局最深的機器人企業。

36氪11日報導，思靈機器人最新宣布完成2.2億美元C輪融資，投資陣容星光熠熠，軟銀願景基金二期領投，跟投財務機構還包括阿布扎比皇室集團旗下的奇美拉投資、高瓴創投、紅杉中國等，產業投資人則有小米集團、工業富聯、滿得投資等。

思靈機器人表示，本輪融資主要用於公司產品研發、規模化量產和全球銷售業務拓展。此前就投資思靈機器人的股東還包括高瓴創投、紅杉中國、線性資本、C-Ventures、招銀國際招銀電信基金、交銀國際等，以及產業界的天智航、新希望集團、新世界等。

報導稱，成立於2018年的思靈機器人在完成C輪融資後，僅用三年時間就擠身估值10億美元的獨角獸俱樂部。在2020年，思靈機器人成為全球智慧機器人領域融資總額最高的公司。

報導引述思靈機器人聯合創辦人趙悅凱說法表示，公司特點在有世界領間的高精度力控及力感知技術，透過自主研發的AI算法使機器人能完成更精細的操作，目前公司已成大陸骨科、神經外科手術機器人領軍企業，營收較2020年成長10倍。

軟銀願景基金管理合夥人陳恂表示，對思靈機器人的投資是軟銀支持大陸科技的最新動態，也代表軟銀一往堅定投資大陸市場與企業。

(時報資訊)