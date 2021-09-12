為實現「製造強國」目標，近年大陸政府積極鼓勵機器人產業發展，尤其是跟自動化有關的工業機器人。在北京舉行的「2021世界機器人」大會上，業內人士預料，大陸機器人產業2021年年增速將超過30％，遠超近年平均增速。其中，工業機器人上半年年增率更高達69.8％，埃斯頓、瀋陽新松等大廠更掀起擴產潮。

新浪財經11日報導，「2021世界機器人大會」10日在北京開幕，業內專家在現場表示，在官方政策支持下，加上2020年新冠疫情爆發後造成企業人工短缺，反促成業者提升自動化生產的決心，預計大陸機器人產業2021年全年增速將超過30％，遠超過近年平均15％的增速。

其中，作為製造業升級、產業自動化指標的工業機器人，2021年上半年的年增率已高達69.8％，達17.36萬台。而在2020年時，大陸工業機器人產量23.71萬台，年增19.1％。

另據日本經濟新聞報導，目前為配合官方政策與爭搶市場，大陸多家工業機器人大廠掀起擴產潮。過去大陸工業機器人市場長期被日歐等外資企業掌控，陸企市占率僅約30％，遠低於50％的政府目標。如今陸企將以比外資便宜約三成的成本作武器，藉以擴大客戶範圍。

譬如，為了盡快追趕日本發那科和瑞士ABB等日歐企業，廣東佛山2021年8月中旬宣布向大陸最大機器人廠商南京埃斯頓出售土地，埃斯頓新廠計劃在2024年之前投入。埃斯頓還計劃在佛山以外新建多個生產和研發基地，7月下旬為了推進設備投資，埃斯頓通過定向增發預案，籌集約人民幣8億元，這些新工廠將在2023年以後逐步投入運行。

急著擴展產能的不僅只有埃斯頓，2021年起，包括遼寧省的瀋陽新松，以及安徽省的埃夫特智慧裝備等七家以上陸企，先後宣布擴充設備。瀋陽新松曾經在2018年收購韓國企業，埃夫特也在2019年之前收購過四家海外企業，藉此不斷提高技術實力。

報導指出，目前日本與歐洲企業在大陸市場仍占優勢，大陸業者坦言，「外資廠商的動作精度和耐久性更高，特別在減速器等核心零組件和軟體的技術實力更具優勢」。

(時報資訊)