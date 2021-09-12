外媒報導，俄國健康食品零售商VkusVill與聖彼得堡證券交易所，預計2021年稍後或2022年初在美國掛牌交易，顯示越來越多俄國企業加入全球IPO熱潮。
消息人士透露，VkusVill最快稍後於美國秘密提交IPO申請文件，該公司亦尋求於莫斯科雙重上市。VkusVill估值預估介於30億～50億美元。
聖彼得堡證券交易所則已向美國證交會（SEC）提出上市申請，公司估值約為20億美元。
俄國企業於美國紐約上市的前例眾多，包括俄羅斯搜尋引擎Yandex、線上招募平台Headhunter Group與俄國最大行動電信商MTS等。
俄國公司2021年以來競相掛牌交易，IPO熱度可望創下2014年該國遭制裁來最高。原因除海外股市迭創新高，油價攀升令俄國經濟改善，也是因素之一。
另一方面，儘管美俄關係仍接近冷戰以來低點，但美俄領袖6月於瑞士日內瓦舉行高峰會，消除外界對於美國可能針對俄國實施新制裁的擔憂。
安本標準證券投資公司（Aberdeen Standard Investments）投資長薩博（Viktor Szabo）表示：「俄國當前環境有利上市，企業成長穩定，美俄關係似乎緩和。」
投資銀行VTB Capital數據顯示，俄國企業2021年來已發行約60億美元股票，發行量創五年新高。VTB Capital主管梅瑟雷爾（Alex Metherell）表示：「2021年表現可望超越2014年。」
2021年掛牌上市的俄國企業眾多，包括3月於倫敦上市的折扣零售商Fix Price與在莫斯科掛牌的木材產品製造商Segezha Group及歐洲醫療中心（EMC）等。
(時報資訊)