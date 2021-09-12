知情人士透露，新創公司Rent the Runway、Chobani、Warby Parker與Allbirds將於秋天掛牌交易。相較過去企業籌備IPO往往強調獲利潛力，如今業者則聚焦於「行善企業」（do－gooders）形象，表示上市為的不只是籌資，更重要的是為環境、人群盡一份心力。

　在業者申報文件中，皆提到自身的「使命導向（mission-driven）」、對慈善的承諾及推銷永續發展方法，反映企業積極展現道德形象的轉變。

　花旗北美銀行、資本市場與顧問部門共同主管奇里科（John Chirico）表示，30年前企業目標是服務股東，如今興起使命導向的趨勢，一些公司是基於使命而創立，其他公司也漸調整中。

　不過，這樣轉變仍與錢有極大關係，換言之重點仍是消費者荷包與來自環境、社會與企業管理（ESG）基金數兆美元的潛在投資。

　主張環保的運動鞋品牌Allbirds近期IPO申報文件顯示，該公司已經建立「永續公開股票發行」的全新架構，目的在於建立投入ESG議題的企業上市標準。

　以希臘乳酪聞名的食品業者Chobani據了解將於9月底IPO，身價可望超過100億美元。Chobani官網強調從乳牛場的「乳牛舒適度」到「負責任的生產方式」，都是該公司努力的方向，希望「改造我們的食品系統，讓地球、人民和社區更美好」。

　網球名將費德勒投資的瑞士跑鞋廠商ON Holding在申報文件也提到「致力帶來正面影響力」，規劃2024年前採用100％回收聚酯纖維（recycled polyester）和有機天然材料。

(時報資訊)

#IPO #行善企業 #ESG

主要市場指數

紐約道瓊
34607.72 -271.66(0.78%)
09/11
S&P500
4458.58 -34.70(0.77%)
09/11
Nasdaq
15115.49 -132.76(0.87%)
09/11
費半指數
3416.66 +25.82(0.76%)
09/11
日經225
30381.84 +373.65(1.25%)
09/10
南韓KOSPI
3125.76 +11.06(0.36%)
09/10
香港恆生
26205.91 +489.91(1.91%)
09/10
上證指數
3703.11 +9.98(0.27%)
09/10
深圳成指
14771.87 +73.34(0.50%)
09/10
英國FTSE
7029.20 +4.99(0.07%)
09/10
法國CAC
6663.77 -20.95(0.31%)
09/11
德國DAX
15609.81 -13.34(0.09%)
09/10

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