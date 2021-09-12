知情人士透露，新創公司Rent the Runway、Chobani、Warby Parker與Allbirds將於秋天掛牌交易。相較過去企業籌備IPO往往強調獲利潛力，如今業者則聚焦於「行善企業」（do－gooders）形象，表示上市為的不只是籌資，更重要的是為環境、人群盡一份心力。

在業者申報文件中，皆提到自身的「使命導向（mission-driven）」、對慈善的承諾及推銷永續發展方法，反映企業積極展現道德形象的轉變。

花旗北美銀行、資本市場與顧問部門共同主管奇里科（John Chirico）表示，30年前企業目標是服務股東，如今興起使命導向的趨勢，一些公司是基於使命而創立，其他公司也漸調整中。

不過，這樣轉變仍與錢有極大關係，換言之重點仍是消費者荷包與來自環境、社會與企業管理（ESG）基金數兆美元的潛在投資。

主張環保的運動鞋品牌Allbirds近期IPO申報文件顯示，該公司已經建立「永續公開股票發行」的全新架構，目的在於建立投入ESG議題的企業上市標準。

以希臘乳酪聞名的食品業者Chobani據了解將於9月底IPO，身價可望超過100億美元。Chobani官網強調從乳牛場的「乳牛舒適度」到「負責任的生產方式」，都是該公司努力的方向，希望「改造我們的食品系統，讓地球、人民和社區更美好」。

網球名將費德勒投資的瑞士跑鞋廠商ON Holding在申報文件也提到「致力帶來正面影響力」，規劃2024年前採用100％回收聚酯纖維（recycled polyester）和有機天然材料。

(時報資訊)