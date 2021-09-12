在道瓊連五天收黑後，美股本周下檔壓力依然沉重。民主黨參議員提議對企業庫藏股徵收2％的消費稅，加上美國聯準會（Fed）可能提早縮減寬鬆政策，都令投資人擔憂先前推升美股屢創新高的漲勢，恐將告一段落。

兩名民主黨參議員上周五（10日）提議對企業庫藏股徵收2％的消費稅，除了抑制圖利投資者與企業高層的行為，並意圖為拜登政府提出的3.5兆美元預算案另闢財源。

參議院金融委員會主席魏登（Ron Wyden）與銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）均表示，這項庫藏股責任法案（Stock Buyback Accountability Act）將鼓勵大型企業對員工進行投資，而非藉由提振股價來圖利企業高管與投資人。

民主黨還考慮，若企業執行長薪酬高於公司員工薪酬一定比例，前者可能需要繳交消費稅。

加稅議題再度浮上檯面，也為美股蒙上不確定陰影。分析師指出，企業買回庫藏股是過去美股多頭行情主要推力之一。一旦庫藏股徵稅提案成真，勢必對美股造成衝擊。

此外Fed將在本月21日召開決策會議，然而該會議舉行前的最重要一項經濟數據─消費者物價指數（CPI）將於周二（14日）公布。繼8月生產者物價指數（PPI）年升幅飆至8.3％，創下2010年11月以來最高，專家表示若消費者通膨也持續加速，將迫使Fed提早進行寬鬆退場，其中縮減每月1,200億美元購債計畫將是第一步。

美國經濟除面臨高通膨，經濟是否放緩也是投資人另一關注焦點。周四零售銷售將是衡量後者重要指標之一，如果數據不佳，將引發市場擔憂美國是否陷入停滯性通膨。

美股上周五因經濟不確定性影響，加上蘋果官司敗訴，三大指數全面收黑，道瓊與標指更連五天走低。總計道瓊周跌2.2％、標指下滑約1.7％、那指周線也收低1.6％。

(時報資訊)