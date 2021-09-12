受到就業數據正向、縮表提前的擔憂，科技股漲多修正，美股呈現拉回，台股經歷8月下旬以來波段彈幅大，上周本土疫情再升溫，台股呈現回檔區間整理；後續本土疫情若能獲得控制，加上蘋果新機即將發表，季底又有作帳行情，振興五倍券上路在即推升內部經濟復甦期待，預期台股短線拉回整理後，仍可望再挑戰上攻創高。

上周台股在本土疫情再度面臨三級警戒的疑慮下，多數中小型股已見買盤收手，大盤連續超過10個交易日量能低於4,000億元，甚至上周四更降至2,400億元近期新低，市場心態偏向觀望，持續關注國內外疫情發展，同時留意需求雜音等，加權指數震盪失守季線、回測半年線獲得支撐，惟近期電子類股成交比重回六成以上，電子權值亦獲得外資青睞回補，指數再破底部機率不大。

從上周歐美經濟與政策動向觀察，海外經濟持續復甦軌道，歐洲央行上周會議，基準利率維持不變，歐洲疫情緊急購債計畫（PEPP）仍至少實施到2022年3月，但考量經濟成長率與通膨率雙升，購債規模將「小幅縮減」；此外，美國上周申請失業給付人數下滑至18個月新低，也緩解了經濟復甦放緩的擔憂，但加劇聯準會可能提前縮減寬鬆政策的疑慮。

行政院亦公布振興五倍券執行方案細節，自10月8日起開始正式啟用，這次更將電商適用範圍擴大，全國實體店家、攤商均可使用；電商部分，也將國內電商納入適用範圍，並配合設立專區挺在地商家、小農等。

去年三倍券結合加碼各項措施等，對GDP貢獻度達0.53％，台灣零售銷受惠顯著，如2020年7月零售銷售額大增279億、餐飲業營業額大增51億等，這次振興券的實際效用可能在第四季對零售銷售帶來貢獻度，影響效果待關注。

近期全球終端需求持續回升、原物料價格維持高檔，第四季更面臨消費性電子新品拉貨，與蘋果新機上市等新興科技應用商機活絡等，研判廠商備料與資本設備採購力道可能再向上提升，8月台灣進、出口規模雙創新高已可窺得市場需求熱度。

台股進入9月季底，大盤指數位處季線與月線間中級反彈後的整理格局，大盤籌碼有向電子股靠攏情形，儘管成交量萎縮，但近期題材性較強產業，如半導體、原物料股，與相對持穩的金融股等仍然成為撐盤重點，且下檔在17,000點關卡獲得相對有力支撐，研判未來大盤能否再度上攻，要觀察半導體股與傳產股中的漲價概念股等，是否接續扮演帶動大盤上攻的角色，即將進入的旺季消費行情效應亦值得期待。

(時報資訊)