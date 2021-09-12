生技股海外開拓加速告捷，國光生、安克、尖端等營運均添力。其中國光生充填新產線啟用後，流感疫苗除出貨兩岸、美國及泰國等，近期拿下歐洲流感疫苗廠上游原液代工訂單，已小量試產出貨，待歐洲廠向法規單位取得藥證後，外銷訂單有望以倍數擴大。

韓國SCD黃斑部病變眼藥充填代工也已簽約，預約從臨床試驗批到商業量產批的代工生產，正添購精密儀器建置中。

國光生強調，營運不再以疫苗為主要生產項目，包括單株抗體藥物、抗凝血劑、黃斑部病變眼藥等都是可發展的項目。第二線產線加入後，充填總年產能擴大至1億劑，相當於之前的五倍；目前已有多項國際訂單預約生產排程，包括大陸天道集團每年4,000萬劑以上外銷歐洲抗凝血劑代工業務。

國光生2021年大陸、泰國、歐洲等地流感疫苗外銷版圖擴大；其中，大陸流感疫苗訂單較去年成長五倍，達150萬劑。受惠生產排程優化及美國Protein Sciences、大陸流感疫苗訂單提早開始出貨，8月營收年增40.11％；預期全年本業營收有望年增近二成。

此外，安克生醫旗下智慧醫材「安克甲狀偵」打入智利、巴西等中南美洲，全球業務拓展逾20國；研發上市的甲狀腺超音波AI輔助偵測智慧醫材7月新增西班牙語、葡萄牙語等版本，有利打進中美洲、南美洲與西班牙等西葡語系市場。在海外布局開展下，8月營收年增111.82％；前八月營收年增35.82％。

安克甲狀偵已獲美國、大陸、歐盟、台灣上市許可，與泰國簽訂定獨家經銷合約，並持續與歐洲、東南亞各國接洽；深度學習進階版產品也於9日獲得美國FDA上市許可。

(時報資訊)

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