Delta變種病毒蔓延也有受惠者，恆大、普生、金萬林等口罩、檢測業者，業務持續增溫。與此同時，COVID-19也加速間質幹細胞應用，訊聯與海內外醫學中心進行跨國專案合作，拓大間質幹細胞從免疫調節到組織修復等醫療應用，由於病毒變異毒株不斷出現，全球感染者逾2.2億，檢測產品需求熱度持續不退。

檢驗業者以普生為例，上半年營收、獲利齊創歷年同期新高。目前印尼、巴基斯坦等地RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測等產品，需求熱度不墜，加上旗下美國Danner Laboratory檢驗實驗室的新冠肺炎檢測量能，隨美國疫情增溫向上攀升，8月營收年增19.15％；前8月營收年成長70.76％。

金萬林開發分子檢測平台，因新冠肺炎疫情爆發，迅速研發設計出新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，由於試劑產品為自行開發，毛利率遠高於代理儀器設備。伴隨醫院和檢測中心對試劑的剛性需求穩定，營收保持高檔，8月營收年增100.76％，前八月營收年增124.92％。目前銷售新冠肺炎試劑、檢測耗材、檢測儀器、輔導系統化報告產出設置給近30家合作醫療院所及檢測中心。

金萬林旗下精準醫療分子檢測實驗室與多家檢測抗疫的醫療院所簽約，導入自有品牌癌症基因檢測，推廣癌症精準用藥與個人化醫療分析，布局後疫情市場。

恆大因應變種病毒考驗持續，海外布局推進，開拓歐美醫療口罩市場，投資生產N95口罩，並購置高階過濾材機器設備，研發具高階過濾材用熔噴不織布及貼合布等，推展空氣清淨濾材相關應用新品。

此外，訊聯與泰國、越南、馬來西亞、孟加拉、印尼等海內外醫學中心進行的跨國專案合作，拓大了間質幹細胞從免疫調節到組織修復，包括ARDS（急性呼吸窘迫症候群）、SLE（紅斑性狼瘡）、肺損傷、肺纖維化等多層面的醫療應用。

(時報資訊)

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