台股從8月20日反彈1,385.59點以來，價量背離一直是揮之不去的話題，尤其指數站回月線時，政府護盤資金退場，成交量又縮減，甚至外資10日強拉一波再攻上季線，量能仍是急凍。法人對此看法互異，具體投資方向則建議挑選熱門股或跌深投資價值浮現的個股，也可採中期掌握強勢股，賺取高報酬的方式獲利。

目前市場呈現的低量，究竟是常態，還是新低量必有新低價，以及是否為大M頭警訊等三個大哉問，市場還未形成共識。

法人強調，台股如何投資，一直都存在著依循總體經濟數據、技術派分析，及上市櫃公司獲利等數據，做為定調對台股投資策略的心法，特別的是技術派分析在目前的台股，擁有相當多的擁護者，因此，本波反彈的價量背離現象，成為資金遲遲不敢大舉進場的原因之一，寧願退場觀望，等待台股場子炒熱再進場。

據本報訪問市場名家的看法發現，對台股的低量表現，不同的派別確實存在著不同的解讀。包括統一證券董事長林寬成、康和證券投資總監廖繼弘、台股資深分析師杜金龍等人，各有解讀台股表現的獨門見解。

統一證券董事長林寬成表示，4月開始，台股成交量突破4,000億元，最高來達到5月12日7,800餘億元，交易量主要來自航運股的貢獻，因此航運股冷卻後，台股集中及櫃買兩市場成交量合計，僅3,000餘億元。不過，這僅是回到4月以前的常態量，他不會以價量背離來解釋，並認為等待下一個新族群接棒，台股就能回到大量的榮景。

尤其新台幣走勢很強、國內資金充沛、上市櫃公司業績樂觀，此時投資人不需對價量背離擴大解讀，建議可從熱門股或跌深投資價值浮現的個股切入，也能從中獲利。

康和證券投資總監廖繼弘則採取不預設立場的彈性交易心法，以中期握有台股強勢股，賺取高報酬為操作心法。

他進一步解釋，採取月均量、月均價（月線）同步上揚原則作多，但台股每日成交量低於20日均量，獨缺量以及欠缺強勢主流族群，資金卻步。可台股目前優點多過缺點，例如周KD黃金交叉、月KD高檔鈍化，只要成交量突破20日均量及出現主流類股連續上漲，如今年黑馬股貨櫃三雄，台股有望挑戰前高，當前台股在月、季線高檔震盪，以主流股熱門股為交易核心。

台股資深分析師杜金龍則偏向保守，他從價量來研判，台股已形成大M頭，左肩為4月29日17,709點，7月15日18,034點為頭部，目前台股因反彈無量，符合右肩條件，頸線為5月17日低點15,159點及連結8月20日的16,248點的趨勢線，若跌破頸線的趨勢線3％左右，將確立大M頭。投資人目前都還能在右肩反彈的行情乘勢減碼。

杜金龍還表示，台股從3,955點以來，多頭走了153個月，美股則有150個月，基於美股落後落底或見高點遲台股有三個月的傳統慣性，研判美股的高點將落在9～10月間。

(時報資訊)